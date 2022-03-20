/686832/بعد-48-ساعة وزير-التموين سعر-الرغيف-السياحي-هيرجع-كما-كان قبل-الحرب-بين-روسيا-وأوكرانيا

تحدث الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن اسعار رغيف الخبز الحر بعد تلاعب التجار في أسعاره، منوها أن سعر الخبز السياحي سوف يعود لسعره الذي كان قبل الحرب الروسية الأوكرانية.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقاءه عبر برنامج الحكاية تقدم الاعلامي عمرو اديب المذاع على قناة ام بي سي مصر، مضيفا انه تواصل مع بعض اصحاب المخابز، قائلا لا ادافع عنهم ولكنهم يعملو على فكرة الفرصة البديلة”.

واستطرد وزير التموين ان دور الدولة كمنظم وليس كمجرم، لذلك يتم العمل على عمل توازن في السوق، منوها:” بوعد الجمهور ان سعر الرغيف السياحي هيرجع زي مكان قبل الحرب بين روسيا واوكرانيا، بعد 48 ساعة ، وذلك بسبب وجود القمح واعطائهم بسعر محدد وتحديد كل تكاليف المعادلة من دقيق وخميرة وتكلفة العمل بالمخبز”.

بعد 48 ساعة.. وزير التموين: سعر الرغيف السياحي هيرجع كما كان قبل الحرب بين روسيا واوكرانيا

وااوضح وزير التموين والتجارة الداخلية،: "سندخل كأحد الممولين مع المطاحن لتحجيم ارتفاع أسعار الخبز الحر، وكل ما نقوم به يتم بشكل قانوني، طبقا لقانون حماية المستهلك الذي يقول إنه في أوقات معينة عندما يكون هناك أزمة معينة في موضع معين يستطيع وزير التموين بالعرض على مجلس الوزراء تسعير سلعة معينة لمدة معينة".

واكمل:” نعمل وفق القانون وكل المخابز تعمل بالقمح القديم اللي تم استيراده قبل الأزمة الروسية الأوكرانية”.

وزير التموين:سعر الرغيف الحر هيتحط على المخبز

واستطرد:” هندي القمح للمطحن بسعر معين، حيث ان تحديد الدقيق وسعره سيضمن تحديد سعر الرغيف ، وبالتالي المخبز الحر هيحط أسعار الغيش على المخبز”.