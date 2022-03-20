/686830/وزير-التموين-الرئيس-وجه-بوجود-احتياطي-استراتيجي-من-السلع-من-3-إلى-6-أشهر

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، انه منذ تسلمه مهام الوزارة كانت التوجيهات بشان الحفاظ على المحصول والمخزون الاستراتيجي، لافتا إلى أن السعة التخزينية للقمح في عام 2014 كان 1.2 مليون طن قمح فقط وكان يكفي لمدة شهر ونص، ولكن اليوم لدينا3.4 مليون طن صوامع كبيرة وصوامع فرعية تصل إلى 890 ألف طن قمح.

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عمل زيادة في تانكات الزيوت يكفي 4 أشهر

وتابع وزير التموين خلال لقاءه عبر برنامج الحكاية تقدم الاعلامي عمرو اديب المذاع على قناة ام بي سي مصر، مضيفا انه اليوم وبالدخول على الموسم الجديد، نستطيع الان تخزين ما يقرب من 6 مليون طن بالصوامع، بالاضافة الى انه تم عمل زيادة في تانكات الزيوت يكفي 4 أشهر، لافتا الى ان الزيت زاد سعره الضعف على مستوى العالم ولكن تم زبادته في مصر بنسبة من 20 إلى 22 %.

وزير التموين: سعر الزيت ارتفع للضعف على مستوى العالم وزاد في مصر بنسبة 22%

توجيهات رئاسية بشان العمل على توفير توفير احتياطي استراتيجي من السلع من 3 إلى 6 أشهر

وتابع وزير التموين انه يوجد توجيهات رئاسية بشان العمل على توفير توفير احتياطي استراتيجي من السلع من 3 إلى 6 أشهر.

واوضح وزير التموين والتجارة الداخلية ان أكبر مصدر للقمح بالنسبة لمصر، هي روسيا واوكرانيا، وبالتالي حدوث مشكلة بينهم ينجم عنه مشاكل عويصة تتطلب من الجميع الدولة والمواطن والمزارع التكاتف.