مصدر أمني يكشف كذب قنوات الإخوان: البضائع المضبوطة في مخالفات تموينية لا تباع في منافذ أمان

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تناوله بعدد من القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من مزاعم بشأن طرح البضائع التى يتم ضبطها فى مخالفات تموينية للبيع للجمهور داخل منافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية. وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة.

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