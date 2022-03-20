وزير الأوقاف: أهل الشر رؤوس فتنة أينما حلوا ولا سيما وقت الشدائد

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن فلول أهل الشر إنما هم رءوس فتنة أينما حلوا ولا سيما وقت الشدائد، يطيرون مع كل ناعق، ويطلون بوجوههم الكالحة كلما حزب المجتمع أمر أو طرأت عليه أزمة عابرة، وبفضل الله فى كل مرة يُخذلون.





وقال الوزير، إن هذه اللحظات هى التى تكشف بقايا أهل الشر من الخونة والعملاء المتربصين بالوطن، الذين لا يألون على دين ولا وطن ولا خلق، مما يتطلب من الوطنيين الشرفاء جميعا يقظة ووعيا لخطر هؤلاء العملاء المأجورين من فلول الجماعات الإرهابية المتطرفة وبقايا أهل الشر وخلاياهم النائمة، ويتطلب الضرب بيد من حديد وبلا هوادة على يد كل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره أو النيل من مقدراته أو إثارة الفتن به. وأوضح، أنه كما يتطلب منا جميعا التكاتف والعمل سويا وبكل ما أؤتينا من قوة لنعبر بأوطاننا إلى بر الأمان، ونمضى بها قدما فى مسيرة البناء والتعمير والتمنية، دون أن نسمح لأى من هؤلاء الأشرار بتعطيل هذه المسيرة الوطنية العظيمة أو النيل منها، فلكم تساقط أمثال هؤلاء من الخونة والعملاء والمأجورين وأصحاب النفوس المريضة عبر التاريخ ، وعلى قدر يقظة الوطنيين الشرفاء تكون خيبة أمل هؤلاء المأجورين ونهايتهم السوداء .

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