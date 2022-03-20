فيديوجراف.. مواقف الرئيس الإنسان فى جولاته الأسبوعية

جدة - نرمين السيد - وأرسى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مبدأ الرئيس الإنسان الذى يتواصل مع الجميع ويشعر ويحس ويتجاوب مع مشكلات المواطن البسيط، فضلا عن تقديم الشكر للنبلاء من المواطنين على مساهماتهم البسيطة الفعالة فى صندوق تحيا مصر.

ويوضح الفيديوجراف التالى أبرز مواقف الرئيس الإنسان فى جولاته الأسبوعية:

وضرب الرئيس السيسى، القدوة والمثل فى التواصل الإنسانى وأثبت حرصه على التواصل الكامل بكل فئات الشعب، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وإنسانيا، فقد جاء رد فعل الرئيس الإنسان تجاه عدد من المواطنين غاية فى النبل والإنسانية.

وتجلى ذلك منذ أن اعتاد الرئيس السيسى، القيام بجولات مفاجئة بالسيارة لمناطق مختلفة، أثناء جولاته التفقدية الميدانية التى حرص عليها، كشفت عن أن يوم الجمعة بات هو الأكثر تسجيلا لها.

ويتواصل مباشرة مع العمال والمواطنين المتواجدين بالشارع، ويتوقف بسيارته ويلتقى خلالها العديد من المواطنين ويتحدث معهم ويستمع إلى مشاكلهم ويوجه بسرعة حلها.