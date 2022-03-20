/686817/بالتعاون-مع-أحمد-حلمي-إدوارد-يعرض-كواليس-مسلسل-العصمة-في-إيدي

نشر الفنان إدوارد بعض الصور من كواليس مسلسله الإذاعي الجديد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، والذي تحت عنوان «العصمة في إيدي» المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

دوت الخليج

مسلسل العصمة في إيدي

شارك الفنان إدوارد متابعيه عبر صفحته الرسمية بإنستجرام صورة من كواليس هذا المسلسل والذي بالتعاون بينه وبين الفنان أحمد حلمي والفنانة هنا الزاهد، وعلق قائلًا:“استنونا في # رمضان مع حبيبي وأخويا أحمدحلمي والجميلة هنا الزاهد في المسلسل الإذاعي العصمة في يدي على شبكة راديو النيل من انتاج كينج توت.

إدوارد وإصابته بفيروس كورونا

ومن الجدير بالذكر، أن أُصيب الفنان المصري إدوارد منذ يوم 12 من شهر يناير في بداية العام، بفيروس كورونا المستجد، ليدخل بذلك ضمن قائمة مصابي كورونا من نجوم الوسط الفني الذى تعدى عددهم العشرات.

وعبر ادواد عن صعوبة الإصابة وتداعياتها داعيًا المولى عز وجل أن يشفي كل مريض، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "بجد أسوأ يوم عدى عليَّ في حياتي.. يا رب اشفِ كل مريض".

إدوارد يحيي حفل بالساحل الشمالي

على الصعيد الآخر، أحيأ الفنان إداود حفل غنائي جديد وللمرة الرابعة بمدينة الساحل الشمالي في 13 من شهر أغسطس الماضي، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بمصاحبة فرقتة الموسيقية جيبسى.

بدأ إدوارد في عالم الغناء منذ مايقرب من 23 ولكنه ابتعد تلك الفترة بسب التمثيل، لكنه قرر العودة مرة أخرى منذ فترة، ويستعجد حاليا لتقديم عدد من الأغاني والحفلات على طريقة اللايف ومن المقرر أن تضم تضم مجموعة من أشهر الأعمال الفنية لكل من فيروز وداليدا، ومجموعة من أغاني الراي الشهيرة، وقمت بتوزيعها بشكل ورؤية جديدة تتناسب مع شكل الموسيقى التي يقدمها الفريق.

إدوارد في حفل مطروح

وكان قد أحيا الفنان إدوراد وفريقه الغنائى جيبسى حفلا غنائيا كبيرا فى مرسى مطروح بإحدى القرى السياحية، والذى رفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه، وشهد الحفل حضورا جماهيرا كان على رأسهم الفنانة زينة.