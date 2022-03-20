ضبط 4 طن جبنه منتهية الصلاحية بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري لضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدي الخضر وبالتنسيق مع مباحث التموين بحملات تموينية مكبرة على الأسواق بدمنهور أسفرت عن ضبط 200 صفيحة جبنة زنة 20 كجم بإجمالي 4 طن جبنة مجهولة المصدر داخل أحد الثلاجات و1500 قطعة حلوى مجهولة المصدر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه من المقرر افتتاح 10 مساجد على مسنوى المحافظة اليوم، لافتاً إلى أن إجمالى التكلفة بلغت 16 مليون جنية، موضحاً أن عدة قري ستشهد افتتاح مساجد جديدة اليوم أبرزها كفر الدوار، وأبو المطامير، ودمنهور”، لافتاً إلى أن هناك جهود كبيرة تم بذلها من قبل وزارة الأوقاف لتطوير الأمر داخل قرى المحافظة قبل بدء شهر رمضان الكريم.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ أنه منذ عام 2018 م وحتى الآن تم بناء وإفتتاح أكثر من 370 مسجدا بتكلفة تجاوزت 495 مليون جنية فى طفرة كبيرة لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة افتتاح مسجد عزبة حلمي بالدلنجات على مساحة 185 م والذى بلغت تكلفته الإجمالية نحو مليون و200 ألف جنيه ومسجد النور بمعمل القزاز بكفر الدوار بمساحة 227 م وبتكلفة إجمالية مليون و600 ألف جنيه ومسجد موسي فضل بزاوية حمور بالدلنجات على مساحة 292 م وبتكلفة إجمالية 2 مليون و100 ألف جنيه.

كما تم افتتاح مسجد الفتح البلامون بأبو المطامير على مساحة 550 م وبتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه ومسجد كدوه عمران بمنشأة الهلباوي بكفر الدوار “صيانة وترميم” على مساحة 331 م وبتكلفة إجمالية 600 ألف جنيه ومسجد العوجا الكبير بقرية دسونس بدمنهور “صيانة وترميم” على مساحة 380 م وبتكلفة إجمالية 500 ألف جنيه.