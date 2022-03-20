هل تنتهي الحرب؟.. آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية الآن

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يتسائل العديد من المواطنين بجميع انحاء العالم، عن معرفة أخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي بدأت مذن 3 أسابيع ، حيث شن الدب الروسي فلاديمير بوتين وبلاده الحرب فجر يوم الاربعاء على اوكرانيا مستهدفا الاماكن الحيوية بها كالمطارات والاماكن العسكرية كي يقوم بشل قوتها تماما.

دوت الخليج

آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية

هذا الحرب تأثيرها لم يقتصر على بلد بعينها بل شملت تداعياتها على جميع بلاد العالم، حيث تثير مخاوف الجميع من انفجار أزمة غذائية وخاصة للبلاد التي تستورد الحبوب كالقمح، من طرفي الحرب روسبا واوكرانيا. فامتناع هذان الدولتان عن تصدير السلع الحيوية والضرورية الذان يقومان بتصديرهم لدول عالمية ، سيزيد من رفع أسعارها الامر الذي سيتسبب في معاناة معيشية لهذه الدول لما يمثل تهديد عليهم وعلى امنهم الغذائي..

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منذ بداية الحرب الروسية والدولة الاوكرانية تعاني بشكل كبير، حيث انها تقاوم القوات الروسية، وتكبدها خسائر فادحة في العتاد والعديد، ولكن أيضا تتكبد هي الأخرى خسائر فادحة.

أيام الحرب الأولى، شهدت شراسة هجومية من قبل القوات الروسية قابلها صد اوكراني بشك كبير، ثم بعد ذلك تراجعت القوات الاوكرانية إلى مواقع دفاعية مكنتهم من إبقاء سيطرتهم على جميع المدن الاستراتيجية.

تقارير عالمية تشير إلى تعثر الغزو الروسي

جاء تقرير لوزارة الدفاع البريطانية يشير إلى تعثر الغزو الروسي ، حيث قدرت الاستخبارات الامريكية أنه على نحو يقرب من سبعة آلاف جندي روسي قد لقو حتفهم ، وذلك وفقا لما ذكرته نيويورك تايمز ، وعلى النقيض الأخر خرج خبراء ليؤكدو على أنه يجب التعامل مع هذه الارقام بحذر.

حزمة جديدة ضخمة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

هذا وأعلن جو بايدن رئيس امريكا عن عن حزمة جديدة ضخمة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، شملت أنظمة دفاع جوي صاروخي من طراز إس -300 ، و100 طائرة مسيرة انتحارية، ولكن ذلك لم يمنع روسيا من الهجوم واستكمال استهداف عدد من الأماكن الحيوية.