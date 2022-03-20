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"قراءة الفاتحة على روح نواب البرلمان الذين وافتهم المنية بالفصل التشريعى الثانى "..لافتة إنسانية بختام فعاليات المنتدى البرلمانى لمستقبل وطن

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محمود فايد 0 تبليغ

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/686812/قراءة-الفاتحة-على-روح-نواب-البرلمان-الذين-وافتهم-المنية-بالفصل-التشريعى-الثانى-لافتة-إنسانية-بختام-فعاليات-المنتدى-البرلمانى-لمستقبل-وطن

من المرحوم كمال عامر حتى المرحوم عبد الحى عبيد

حرص  ممثل الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، على دعوة الحضور بفعاليات المنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن الثانى والذى عقد بميدنة الغردقة على قراءة الفاتحة على روح النواب الذين افتقدمهم البرلمان بغرفتيه خلال الفصل التشريعى الثانى بداية من النائب المرحوم كمال عامر  رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، حتى النائب عبد الحى عبيد، رئيس لجنة الشئون العربية والإفريقية والخارجية بمجلس الشيوخ، حيث قام الحضور بقراءة الفاتحة على روحهم داعين الله لهم بالرحمة والمغفرة.

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دوت الخليج

جاء ذلك بفعاليات اليوم الثالث للمنتدى بمشاركة وزراء الإسكان عاصم الجزار، والتخصطيط هالة السعيد، والصناعة نفين جامع، وممثلين من جميع الأحزاب المصرية ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب والشيوخ، حيث جاءات فى لافتة إنسانية من ممثل الأغلبية لقراءة الفاتحة على ما افتقدهم البرلمان بغرفتيه خلال الفصل التشريعى الثانى.

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وشهد اليوم الثالث فعاليات ندوة الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت حيث تحدث الوزراء عن جهود الجمهورية الجديدة والمساعى الحقيقية على أرض الواقع لمواجهة تحديات الفترة الماضية، فيما كشف وزير الإسكان عن مشروع قانون جديد بشأن التصالح على مخالفات البناء لمعالجة إشكاليات القانون السابق.

"قراءة الفاتحة على روح نواب البرلمان الذين وافتهم المنية بالفصل التشريعى الثانى "..لافتة إنسانية بختام فعاليات المنتدى البرلمانى لمستقبل وطن

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وشارك بالكلمات الافتتاحية للجلسة النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب عماد سعد حمودة، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النوابـ،  والنائب محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب  الحرية.

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وجاء اليوم الثالث بعدما شهدت الأيام الأولى والثانى حضور المستشار علاء فؤاد، وزير المالجالس النيابية نائبا عن رئيس مجلس الوزراء بالجلسة الافتتاحية حيث آليات التواصل مابين الحكومة واعضاء غرفتى النواب والشيوخ، وأيضا اليوم الثانى الخميس والذى شهدت مناقشات موسعة حول التحديات التى واجهت الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية وجهود مواجهتها على أرض الواقع فى ضوء حرب أوكرانيا وروسيا وزيادة التضخم العالمى وزيادة الأسعار، وذلك بحضور نائب وزير المالية  أحمد كوجك، ووزير الزراعة السيد القصير.

الجزء الأول من اليوم الثانى كان بمشاركة د. أحمد كوجك، والذى  استعرض ملامح الموازنة الجديدة مؤكدة على أنه رغم كل التحديات إلا أن الموازنة ستكون على قدر الطموح، حيث توفير كافة  مستلزمات وموارد حياة كريمة، وأيضا إقرار التعينات الجديدة فى التربية والتعليم  لسد العجز، متطرقا إلى جهود  التطوير نحو الميكنة والتحول الرقمى بقطاع الضرائب ودعم الصناعة بحوافز مختلفة وفعالة، حيث استعرض نائب الوزير وتمت مواجهته بتعقيبات من الأعضاء والحضور والتى تطرقت  إلى رسائل الإطمئنان على وضع المواطن ومطالبه فى الموازنة الجديدة.

 

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الجزء الثانى كان بحضور وزير الزراعة  السيد القصير والذى تطرق لكل جهود التنمية الزراعية والتغلب على إشكاليات الماضى والتأكيد على حلول أزمة الأسمدة والرى الحديث المطور لصالح الفلاح والاستراتيجيات الخاصة باحتياطى القمح وتوريده لصالح الحكومة خاصة فى ضوء تداعيات الأزمة الحالية لحرب أوكرانيا وروسيا، حيث تمت مواجهته بالعديد من التساؤلات الخاصة بالفلاح المصرى ومطالبه ودعمه  فيما أكد على أن المسئولية مشتركة ولابد من التكاتف من أجل تحقيق مصالح الفلاح مع ضرورة توعيته بتوريد القمح لصالح الحكومة هذا العام مع حافز الرئيس الجديد والذى وصل لنحو 165 جنيه.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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