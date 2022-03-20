/686824/التموين-توريد-12-أردب-قمح-عن-كل-فدان-والمخالف-محروم-من-دعم-الدولة

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ان الرئيس السيسي وجه بضرورة ضبط الارتفاع الغير مبرر لرغيف الخبز الحر.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقاءه عبر برنامج الحكاية تقدم الاعلامي عمرو اديب المذاع على قناة ام بي سي مصر، مضيفا أنه في السابق كان توريد القمح اختياري، ولكن هذا العام العالم في وضع حرب، مما ادى إلى العمل على توفير السلع الاساسية التي تنتج العيش.

تسليم جهات التسويق جزءا من المحصول بواقع 12 أردبا عن كل فدان كحد أدني

وتابع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذا الامر تطلب اشتراط على كل من يملك محصولا من القمح الناتج من موسم حصاد عام 2022 أن يقوم بتسليم جهات التسويق جزءا من المحصول بواقع 12 أردبا عن كل فدان كحد أدني وذلك بناء علي الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.

زراعة ما يقرب 3.4 مليون فدان حتى يتم انتاج 10 مليون طن

وتابع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ان هذا الأمر جاء من أجل حل مشكلة العيش الحر، حيث انه تم زراعة ما يقرب 3.4 مليون فدان حتى يتم انتاج 10 مليون طن.

ولفت المصيلحي ألى أن أن الدولة المصرية تعمل على الحفاظ على الكميات المنتجة من القمح حتى يتم ضبط ايقاع انتاج الخبز عامة.

تغيير طريقة التسويق والحصول من الفدان على 12 اردب للفدان

ولفت الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انه كان لابد من تغيير طريقة التسويق والحصول من الفدان على 12 اردب للفدان.

ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية ان أكبر مصدر للقمح بالنسبة لمصر، هي روسيا واوكرانيبا، وبالتالي حدوث مشكلة بينهم ينجم عنه مشاكل عويصة تتطلب من الجميع الدولة والمواطن والمزارع التكاتف.

توريد 12 أردب قمح عن كل فدان والمخالف محروم من دعم الدولة

وأكمل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية:" اللي مش هيورد الكمية المطلوبة منه هيتم معاقبته عن طريق عدم حصوله على الدعم وسيتم مراجعة الحيازات الزراعية بالتفصيل، لحرمانه من السماد الذي يحصل عليه من الجمعيات الزراعية".