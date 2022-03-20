/686820/عمرو-اديب-عن-ازمة-رغيف-العيش-محدش-يلوي-دراع-حد-في-الأيام-الصعبة-دي

قال الإعلامي عمرو أديب، انه يجب ان يكون هناك توازن بين الدولة والتجار، فيما يخص أسعار السلع، مشيرا إلى أن رغيف الخبز واسعاره من الامور التي تهم المصريين بالكامل، حيث يوجد منه نوعين من عيش مدعوم وعيش حر.

دوت الخليج

وتابع خلال تقديمه برنامج الحكاية المذاع على قناة ام بي سي مصر، أن أسعار رغيف الخبز زاد الفترة الاخيرة، المخابز الان تنتظر قرار الحكومة، بشان تحديد أسعاره والذي يترواح ما بين 75 قرش إلى 100 قرش.

عمرو اديب عن ازمة رغيف العيش: «محدش يلوي دراع حد في الأيام الصعبة دي»

واستطرد الإعلامي عمرو اديب أن أن مكونات العيش ارتفعت أسعارها بشكل كبير، منوها ان أنه خلال هذه الفترة يجب التعامل بتوازن قائلا:" محدش يلوي دراع حد وذلك بين أصحاب المخابز والمواطنين".

هذا وتوقع خالد صبري سكرتير عام شعبة المخابز بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج من اول وجديد النذاع عبر فضائية الحدث اليوم،وصول سعر الخبز الحر 75 قرش، لافتا الى أن تلاتعب وارتفاع الاسعار كان في العيش الحر وليس المدعم على الاطلاق، قائلا:" الرغيف المدعم لم يتم المساس به على الاطلاق".

وأشار إلى أن رغيف الخبز لن يتم بيعه بالكيلو كما تداول البعض الفترات الاخيرة عبر وسائل الاعالم المختلفة ومواقع السوشيال ميدا، بل سيتم بيعه بالرغيف.

الرغيف بـ 75 قرش والبيع بالكيلو إشاعات.. تصريحات هامة سكرتير عام شعبة المخابز

وتوجه سكرتير عام شعبة المخابز بالغرفة التجارية، بالشكر لكل القائمين بالدولة واصحاب المخابز الذين ساندو الشعب المصري خلال الفترات الماضية، بالتزامن مع الازمة الراهنة بشان ارتفاع الاسعار.