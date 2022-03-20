/686815/تاريخ-أول-يوم-رمضان-2022-تاريخ-بداية-شهر-رمضان-بالميلادي

تاريخ اول يوم رمضان 2022.. يتساءل العديد من المواطنين عن تاريخ اول يوم رمضان 2022 المعظم لعام 1443 هجريا، ويعد هذا التساؤل من الامور المشوقة للمسلمين اجمعين ، وذلك بكل بقاع الارض حيث انهم يكونون في صدد الترقب لهذا الشهر الفضيل والذي خصه اللعه عز وجل بعبادة الصيام.

دوت الخليج

يتميز هذا الشهر الفضيل بأن الجميع يستابق من خلاله بالتقرب الى الله بالقول والعملـ ويقومون فيه بالاكثار باعمال الخير نظرا لعظمة الأجر والثواب فيه لانه اقرب الشهور عند الله وفيه ترفع الاعمال الى الله .

تاريخ اول يوم رمضان 2022 بالميلادي

ونرصد في السطور التالية عن الايام الباقية عن الشهر الفضيل وموعده بالتفصيل، وتاريخه الذي سيأتي فيه

واشارت التوقعات والدراسات بان شهر رمضان هذا العام سيكون يوم 2 ابريل 2022 وبالتالي يتبقى عليه 13 يوم بدء من تاريخ اليوم الموافق 19مارس.

التعامل مع فيروس كورونا خلال شهر رمضان المبارك

تجدر الاشارة إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، تحدث خلال مداخلة هاتفية الايام الماضية عن اشكالية التعامل مع فيروس كورونا خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة أن القيود والقرارات المتعلقة بفيروس كورونا التي سيتم اتخاذها بشهر رمضان سوف تصدر عن لجنة ادارة الازمة، والتي تتبع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي وذلك في الامور المتعلقة باقامة الشعائر بشهر رمضان الكريم.

ونوه عبد الغفار إلى أنه سيكون هناك اجتماع لمناقشة الإجراءات المتبعة في شهر رمضان الكريم الخاصةباقامة الشعائر سواء موائد الرمن او صلاة التراويح وغير ذلك.

أقرأ ايضا: أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر بالجنيه المصري للمستهلك

وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار بتعامل الدولة المصرية مع بداية أزمة جائحة كورونا منوها أن الدولة بقيادتها السياسية كان لها بعد نظر في التعامل مع تداعيات الازمة من خلال التوسع في المباردات الصحية وتوفير اللقاحات بشكل سلس للمواطنين.

تطعيم 51 % من الفئات المستهدفة بلقاحات كورونا من النسبة المحددة 70%

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة أنه تطعيم 51 % من الفئات المستهدفة بلقاحات كورونا، من اجمالي النسبة المحددة 70% .