10 معلومات عن مبادرة مستقبلنا رقمي 2022

مبادرة مستقبلنا رقمي 2022.. من المبادرات الهامة التي تأتي كمنحة مجانية، تشرف على تفيذها وزارة الاتصالات، برئاسة الدكتور عمرو طلعت ، متمثة في يئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والمعروفة باايتيدا.

دوت الخليج

مبادرة مستقبلنا رقمي 2022

.وتستهدف هذه المبادرة تدعم بيئة التحول الرقمي في مصىر من اجل بتاء عالم رقمي قادر على الارتقاء بمهارت المواطن المصري وقدراته في قطاع التكنولوجيا ، وذلك بالتزامن مع توجه العالم بشكل كبير الاونة الاخيرة في الاستخدام للتحول الرقمي، وظهر ذلك جليا ظهور فيروس كورنا والذي حتم استخدامها ولم يعد العمل بها مجرد أمر يخضع لرفاهية الدول.

التوسع في استخدام أحدث التقنيات لتقوية قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة

هذه المبادرة المعروفة باسم مبادرة مستققبلنا رقمي، بعد اطلاقها ، الرئيس عبد الفتاح السيسي قام باصدار توجيهات للحككومة من أجل التوسع في استخدام أحدث التقنيات لتقوية قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة.

تدريب الكوادر البشرية على المهارات الرقمية، لتطوير الأداء الحكومي

وهذه التوجيهات جاءت من ادل دعم عملية التحول الرقمي في مصر، بالتزامن مع تدريب الكوادر البشرية على المهارات الرقمية، لتطوير الأداء الحكومي، بكافة ارجاء الجمهورية ، فمبادرة مستقبلنا رقمي جاؤت هادفة لاعداد عدد من المتدربين والخريجين لتطوير خبراتهم وتنمية معلوماتهم.

وتستهدف مبادرة مستقبلنا رقمي تدريب 100 ألف شاب وشابة عن بعد، وذلك في مجال البرمجة والويب اضافة الى التسويق الالكتروني، عبر طرق تدريبية متخصصة، معدة بالتعاون مع الشركات التكنولوجية الكبيرة.

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وتقدم مبادرة مستقبلنا رقمي التدريب عبر 4 مستويات، متمثلين في الاتي:

الأساسي

المحترف

المتقدم

المتميز

تغطية المهارات التكنولوجية الذي يكون عليها طلب محلي وعالمي

وهذه المستويات تتم عبر 12 مسار تدريبي قادر على تغطية المهارات التكنولوجية الذي يكون عليها طلب محلي وعالمي، لاستيعاب أكبر عدد من المتقدمين على اختلاف قدراتهم الفنية.

أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية

أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية.. مبادرة رئاسية تقوم على دعم وتاهيل قدرات ما يقرب من عشرة الاف شاب مصري وإفريقي، ويكون التاهيل عن طريق دعم العمل على التطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات.