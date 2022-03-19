/686811/محافظ-الغربية-يفتتح-معرض-أهلا-رمضان-الثالث

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استمرار جهود المحافظة في محاربة غلاء الأسعار من خلال التوسع في فتح منافذ ومعارض بيع السلع المدعمة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم تأثرا بالحرب الجارية، جاء ذلك خلال افتتاح أحد معارض أهلا رمضان والمقام بمقر الغرفة التجارية أول شارع البحر بمدينة طنطا وذلك بحضور المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والدكتور صلاح الكموني رئيس الغرفة التجارية بالغربية والمقدم فارس الأشوح مسئول اتصال المنطقة الشمالية العسكرية.

وقال رحمي إن المعرض يوفر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وأسعار مدعمة طوال مدة الشهر الكريم وذلك بمشاركة كبرى شركات ومصانع الأغذية بالمحافظة بالإضافة إلى توافر منفذ بيع خاص بالمنطقة الشمالية العسكرية، وتحت إشراف مباحث التموين ومديرية التموين بالغربية.

وأشاد المحافظ بتنوع المنتجات المعروضة بين البلح، الياميش، الحبوب، التوابل، البقوليات، اللحوم، الدواجن، الأسماك، الخضروات والفواكه وغيرها من المنتجات التي تغطي احتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر الفضيل، وخلال تفقده لأركان المعرض أجرى رحمي حوار مع المواطنين المتواجدين بالمعرض للتأكد من مدى رضائهم عن السلع المعروضة وأسعارها ومدى أهمية مثل هذه المعارض في تلبية احتياجات الأسرة المصرية على مدار الشهر الفضيل وخاصة في ظل غلاء الأسعار التي تشهدها البلاد.

حالة رضا بين المواطنين بسبب معارض أهلا رمضان

ومن جانبهم أبدى المواطنين رضاهم عن وجود منفذ مدعم بأسعار أقل من السوق مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها لمواجهة جشع التجار، يذكر أن محافظة الغربية أعلنت عن توفير 19 معرض مؤقت بجميع المراكز والمدن والأحياء إلى جانب المنافذ الدائمة والسيارات المتنقلة التي تجوب قرى ومدن المحافظة، وتابع محافظ الغربية ردود أفعال المواطنين عقب افتتاح معارض “أهلا رمضان” والتى نجحت فى توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة لملاحقة محتكرى السلع ومواجهة ارتفاع الأسعار إستعداداً لاستقبال شهر رمضان الكريم.