/686810/منة-شلبي-جهادية-بالإجبار-في-الإعلان-التشويقي-لـ-مسلسل-بطلوع-الروح

أيام تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، وتم طرح الإعلانات الرسمية للعديد من المسلسلات في الموسم الرمضاني، والتي كان من أبرزها مسلسل بطلوع الروح، الذي نال إعجاب الجمهور بشكل كبير، وتحظى هذه المواضيع بإهتمام كبير من الشعب المصري، لذا يرصد لكم دوت الخليج تفاصيل الإعلان التشويقي لمسلسل بطلوع الروح وذلك خلال السطور القادمة.

منة شلبي جهادية بالإجبار

تلعب منة شلبي دور «روح» التي بدأت قصتها بالزواج من «أكرم» الذي تحول مساره بعد فترة إلى الجهادية، ولاحظت روح عليه هذا التغير، وبعد ذلك يأخذها في رحلة إلى تركيا ويكشف لها عن هويته وإتجاهه للجهادية وإجبارها على دخول الجهادية بعد الضغط عليها بخطف ابنها، وتتوالى الأحداث بعد ذلك.

إلهام شاهين في بطلوع الروح

ومن الجدير بالذكر، أن إلهام شاهين، فهي إمرأة مؤمنة كل الايمان بعقيدة الجماعة، ومن المقرر أن أحد رئاسها، وظهرت في البرومو حاملة كرباج وتقول: «اننا هنا اليوم لنقيم عدل الله ونعلن كلمة الحق»، في وسط تكبيرات هائلة سيطرت على البرومو الرسمي لمسلسل «بطلوع الروح».

أبطال مسلسل بطلوع الروح

مسلسل "بطلوع الروح" من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد داود، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، ودارينا الجندى، وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكرى، وإنتاج صادق الصباح، وينتمي لنوعية الأعمال ذات ال 15 حلقة.

القناة العاصمة لمسلسل بطلوع الروح

ويعرض مسلسل بطلوع الروح، ضمن سباق مسلسلات شهر رمضان 2022، ويخوض المنافسة على قناة فضائية واحدة، وهي قناة mbc مصر، التي دائمة ما تكون محببة لعرض الأعمال المثيرة للجدل على شاشتها، بدون فواصل إعلانية على منصة شاهد الالكترونية، ومن المقرر أن يحقق مشاهدة عالية خلال فترة عرضه.

أزمات مسلسلات شهر رمضان 2022

تعرضت مسلسلات رمضان لعدد كبير من الأزمات منهم مسلسل «بطلوع الروح»، الذي لاحقة اتهامات بالتحريض على الدين الاسلامي ومطالبات بمقاطعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتعرض الفنان محمد رمضان لسخرية أحد متابعيه بعدما نشر البوستر الرسمي لمسلسل «المشوار»، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل، إذ قام المتابع بإعادة نشر الصورة، ساخر من حمل رمضان لشنطة سفر بعجل، ليبدأ المناوشات بين الجمهور ومحمد رمضان، أما عن مسلسل «العائدون»، الذي يشارك في بطولته الفنان أمير كرارة بجانب محمد فراج وأحمد عز، فتعرض لأنباء مغلوطة، تفيد بأن العمل يعد استكمالا لمسلسل «هجمة مرتدة»، ولكن خرج المؤلف لينفي ذلك.