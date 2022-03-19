حقيقة وفاة الفنان اللبناني أنطوان كرباج

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دوت الخليج يرصد لكم نفي نجل أنطوان كرباج خبر وفاة والدة وذلك خلال السطور القادمة.

حقيقة وفاة أنطوان كرباج

كتب وليد كرباج، نجل الفنان اللبناني أنطوان كرباج: «أعلنت وسائل إعلام لبنانية منذ 15 دقيقة وفاة أنطوان كرباج، هذه شائعة قبيحة، والدي بخير وتحدثت معه منذ قليل، من المحزن أن ينشر الإعلام اللبناني الأخبار دون إعادة فحصها أولًا، والله عيب».

معلومات عن أنطوان كرباج

ولد أنطوان في 4 سبتمبر 1935وهو من مواليد زبوغا، قضاء المتن. هو مسرحي وممثل لبناني قدير، انجز خلال مسيرته الفنية عددا كبيرا من الأعمال المسرحية والدرامية. شارك باعمال سورية عدة مع المخرج نجدة إسماعيل أنزور. بدأ مسيرته الفنية في مطلع الستينات، حيث التحق بمعهد المسرح الحديث التابع للجنة مهرجانات بعلبك الدولية بإدارة منير أبو دبس ساهم في إنشاء فرقة المسرح الحديث وكان عضواً فيها، حيث لعبت هذه الفرقة دوراً رائداً في الحركة المسرحية في لبنان والعالم العربي.

وله العديد من الأعمال في السينما والمسرح والإخراج، فمثلًا المسلسلات مثل: دور «جان فلجان» في مسلسل «البؤساء» لفيكتور هوغو، إخراج باسم نصر، تلفزيون لبنان، 1974، دور «البطولة» في مسلسل ديالا» مع هند أبي اللمع إخراج أنطوان ريمي، تلفزيون لبنان 1976، ودور «المفتش» في مسلسل لمن تغني الطيور» مع نهى الخطيب إخراج إيلي سعادة تلفزيون لبنان، 1976، دور «بربر آغا» في مسلسل بربر آغا» للكاتب أنطوان غندور إخراج باسم نصر تلفزيون لبنان 1979، ومسلسل اوراق الزمن المر عام 1996 مع منى واصف وجوليا بطرس وعمار شلق، ومسلسل عشتار عام 2004 مع امل عرفة وعبد المنعم عمايري، وأدوار أخرى متميزة عرفها الجمهور العربي مثل جحا الضاحك الباكي. والمسرحيات مثل: دور «يوسف بك كرم» في مسرحية يوسف بك كرم، أنطوان غندور 1994، دور «ماكبث» في مسرحية لشكسبير، مهرجان جبيل الأول 1962، دور «أورست» في «الذباب» لسارتر، مهرجان جبيل الثاني 1962 والعديد من المسرحيات الأخرى.