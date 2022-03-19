 مصطفى فتحي يسجل في تعادل التعاون مع أبها بالدوري السعودي «فيديو»

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انتهت مباراة التعاون أمام أبها بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1، ضمن مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت المباراة تألق لافت لمصطفى فتحي، الذي واصل الأداء الجيد الذي يقدمه منذ انضمامه للفريق لسعودي من الزمالك في إنتقالات يناير.

ونجح مصطفى فتحي في تسجيل هدف التعاون الوحيد في اللقاء بالدقيقة 17، بتصويبة من فوق المدافعين بعد الخروج الخطأ من حارس أبها.

🚨🚨🎥. هدف التعاون مصطفى فتحي pic.twitter.com/q6zSMtyivC — عبدالله 📊 (@abo7d_m) March 19, 2022

ثم تعادل أبها في الدقيقة 44 من ركلة جزاء سجلها الدولي التونسي سعد بقير، لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين الذان حاولوا عدة محاولات للفوز بالمواجهة.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد التعاون للنقطة رقم 26 في المركز الثالث عشر، بينما أصبح يمتلك أبها 32 من النقاط بالمركز السادس.

وساهم مصطفى فتحي في الدوري السعودي في 6 أهداف خلال 7 مباريات، حيث سجل 5 وصنع هدف، في إنطلاقه مميزه للاعب الزمالك السابق.

حقق شتوتجارت الفوز على نظيره أوجسبورج بنتيجة 3/2، ضمن مباريات الأسبوع الـ27 من الدوري الألماني الممتاز.

وشارك عمر مرموش مع فريقه شتوتجارت وأستطاع أن يسجل هدف بشكل مميز، من ركلة ثابته سجلها على يمين الحارس بعد تصويبة متقنة في الدقيقة 79.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بعد تأخر شتوتجارت بنتيجة 2/1، ليقلب النتيجة ويحقق الفوز له بريمونتادا في الوقت الأخير من المباراة، وقدم مرموش أداء مميز مع فريقه قبل المواجهة الهامة لمنتخب مص مع السنغال في تصفيت كأس العالم.

وأحرز الأهداف لشتوتجارت كلاً من والديمال أنتون وتياجو توماس لاإضافة لعمر مرموش الذي سجل الهدف الثاني، بينما سجل لأوجسبورج كلاً من أندريه هان وميكانيل.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد شتوتجارت للنقطة رقم 26 في المركز الرابع عشر، بينما ظل أوجسبورج بنفس الرصيد بالمركز الخامس عشر.

نتيجة مباراة التعاون والفتح

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة التعاون والفتح، بهدف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

يتواجد الدولي المصري مصطفى فتحي في صفوف التعاون السعودي، على سبيل الإعارة من نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم.

أفتتح مصطفى فتحي سجل التهديف في المباراة في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر اللقاء من خلال تسديده من أقصى الجانب الأيمن من منطقة الجزاء، لتصطدم بمدافع الفتح وتسكن الشباك من أعلى الحارس.

عاد الفتح بالتعادل في الدقيقة السادسة والثلاثون من عمر المباراة، عن طريق فراس البريكان، ليحرم التعاون من الثلاث نقاط، ويتقاسم نقاط المباراة بالتعادل.