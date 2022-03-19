«يُظهر المرأة المصرية في صورة عاهرة».. الجمهور يثور على المسلسل الخليجي «من شارع الهرم إلى»

/686807/يظهر-المرأة-المصرية-في-صورة-عاهرة-الجمهور-يثور-على-المسلسل-الخليجي-من-شارع-الهرم-إلى

تعرض عدد كبير من الأعمال الدرامية التي من المقرر عرضها ضمن سباق مسلسلات شهر رمضان 2022، لأزمات عديدة، وانضم لهم مؤخرا المسلسل الخليجي «من شارع الهرم إلى»، بعدما نشرت الشركة المنتجة الاعلان الدعائي للعمل.

دوت الخليج يرصد مطالبات الجمهور بمقاطعة مسلسل «من شارع الهرم إلى»

دشن الجمهور حملة هجوم قوية على مسلسل «من شارع الهرم إلى»، بعد أن تبين من الإعلان الدعائي للعمل أنه يسلط الضوء على المرأة المصرية وأنها تتمثل في صورة راقصة، تحاول اختطاف الرجال الخلييجين من زوجاتهم.

ورصد التيلر الدعائي لمسلسل «من شارع الهرم إلى»، زوجان يعيشان حياة سعيدة، تدخل بينهم راقصة مصرية الجنسية تحاول إغواء الرجال، وتدمر علاقة الزوجان السعيدة، وتنقلب الأحداث رأسا على عقب في ذلك الإطار الذي اعتبره البعض إهانة للمرأة المصرية.

هجوم الجمهور على مسلسل من شارع الهرم إلى

جاءت تعليقات الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة موقع التدوينات القصيرة تويتر، على النحو الآتي: «الست المصرية مش رقاصة ولا عاهرة.. الست المصرية تاريخها أكبر وأهم»، «مسلسل من شارع الهرم إلى، عبارة عن واحدة مصرية بتشتغل رقاصة وبتجري ورا الرجالة الكويتيين؛ طبعًا ترسيخ فكرة أن المصريات رقاصات وبيجروا ورا الفلوس».

وكتب أحدهم: «أول امرأة تحصل على إجازة الطيران في الوطن العربى عام 1933، كانت الكابتن طيار، لطيفه النادى ،المصرية.. احنا مصر انتو مين.. احنا المصريات تاج عالرؤوس».

في حين كتب آخر: «اظن لو mbc و شاهد موقفوش.. المسلسل ده احنا المفروض نعمل مسلسل اسمه، من_القاهرة_الي_كشك_الخليج، عن حرب الخليج و ازاي مصر حررت ستات الكويت بعد ما، رحالتها هربت علي القاهرة».

مسلسل من شارع الهرم إلى

مسلسل «من شارع الهرم إلى» من تأليف هبة مشاري حمادة، ومن إخراج المثني صبح، ويشارك في بطولته هدى حسين، خالد البريكي، ليلى عبد الله، عبد المحسن القفاص، نور الغندور، مرام، خالد الشاعر، وإيمان الحسيني، ومن المقرر عرضه في رمضان 2022 على منصة شاهد الالكترونية.

أزمات مسلسلات رمضان 2022

وسبق وتعرض مسلسل «بطلوع الروح» الذي يشارك بطولته الفنانة إلهام شاهين ومنة شلبي، لحملات مقاطعة، واتهم رواد السوشيال ميديا العمل بمحاولة أبطال العمل إفساد الدين الاسلامي، وربط فكرة الحجاب واللحية بالإرهاب كالعديد من الأعمال الفنية التي تعرض في الدراما المصرية، وبدأ الهجوم يزداد بعد طرح بوسترات العمل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكدين على سقوطه من قبل مشاهدته.