المأذونين الشرعيين : الإنترنت السبب فى 60% من حالات الطلاق (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأشار سليم، خلال لقائة مع الإعلامى سيد على ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن عدد حالات الطلاق فى 2008 بلغت 84 ألف حالة، وحينها لم يكن الإنترنت منتشر على نطاق واسع، معتبرا أن إدمان الإنترنت سبب رئيسى فى زيادة حالات الطلاق فى مصر. وأضاف أن هناك شباب متزوج لا يذهبون للعمل ومهملين لزوجاتهم بسبب ادمانهم للألعاب الإلكترونية، لافتًا إلى أن أغرب حالة طلاق واجهته كانت لزوجين انفصلا بعد نصف ساعة من عقد القران بسبب مشادة بين أهل العروسى.

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