عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس الأحد: رياح وأمطار وأجواء شديدة البرودة ليلا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت هيئة الأرصاد أنه ليلا يسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، مع إحساس ببرودة الجو، مشيرة إلى وجود نشاط للرياح أحيانا على كافة أنحاء البلاد.

كما أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على البلاد، فيما قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الوضع بالبحر الأبيض، معتدل، والرياح شمالية غربية، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2:1،5 أمتار.

أما عن حالة البحر الأحمر، فقالت الأرصاد إنه معتدل، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2:1،5 متر، والرياح شمالية غربية.

الطقس فى مصر

كما تشهد القاهرة الكبرى طقسا باردا نهارا، وشديد البرودة ليلا، حيث تصل درجة الحرارة العظمى 18، والصغرى 9.

فيما تشهد محافظة الإسكندرية طقسا باردا نهارا، شديد البرودة يصاحبه صقيع ليلا، حيث تصل درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

ويسود طقس بارد على السواحل الشمالية يكون مائل للبرودة لبارد على سانت كاترين، ويكون لطيفا على الدلتا حتى شمال الصعيد معتدل على باقى الانحاء نهارا، وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

كما تظهر السحب المدارية العالية والمتوسطة والمنخفضة والركامية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشمال الوادى الجديد وسيناء.

كما تزيد فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد يصاحبها البرق والرعد وتساقط لحبات البرد على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى اسيوط وشمال الوادى الجديد وسيناء.

كما يشتد نشاط الرياح على محافظة مطروح والإسكندرية والدلتا والقاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية، فيما تقل الرؤية الأفقية فى الشبورة المائية على السواحل الشمالية والدلتا والوادى الجديد تصل للضباب على الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى. وفى شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة على القاهرة: العظمى 18 والصغرى 9

درجة الحرارة على الإسكندرية: العظمى 17، والصغرى 10

درجة الحرارة على أسوان: العظمى 29 درجة 13 للصغرى

درجة الحرارة على قنا: العظمى 26 والصغرى 10 درجات

درجة الحرارة على الأقصر: العظمى 27 والصغرى 12

درجة الحرارة على سوهاج: العظمى 26 والصغرى 9

درجة الحرارة على أسيوط: العظمى 24، والصغرى 9

درجة الحرارة على كاترين: العظمى 20، والصغرى 3