إصابة شخصين إثر حادث مرورى فى قنا

أصيب شقيقان، مساء اليوم السبت، إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بكوبري الرمل بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبو سكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل بمنطقة كوبري الرمل بمركز نجع حمادي، أسفر عن إصابة شخصين، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كمال سليمان الصغير، يبلغ من العمر 66 عاما، وشقيقه أحمد سليمان الصغير، يبلغ من العمر 31 عاما، بكسور وجروح، وجرى نقلهم إلى مستشفى نجع حمادي العام ببهجورة في حالة خطرة، لتلقي العلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

‘صابة 8 أشخاص فى حادث مرورى يقنا

وفي سياق أخر تلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات أمس بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل عرب الصفحة بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، وإصابة 8 أشخاص، وتم الدفع بـ7 سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث .

تبين إصابة حسانين محمود مهران، 28 عاما، باشتباه كسر بالساق اليسرى، ومحمد طليحي محمد، 60 عاما، بجروح بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد عيد عبدالله، 52 عاما، بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وهاشم محمد عبدالله، 40 عاما، باشتباه كسر بالساق اليمنى، وحمدي عبدالله محمد، 58 عاما، بجرح قطعي بالوجه مع كدمات متفرقة بالجسم، وعلاء حمدي عبدالله، 32 عاما، بسحجات بالوجه، وعمر جاب الله عمر، 25 عاما، بكدمات متفرقة بالجسم، وعلي عباس محمد محمد، 50 عاما، بكدمات متفرقة بالجسم مع سحجات بالوجه.جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

صحة قنا تعلن فحص 3000 طالب فى مبادرة “مستقبل مصر”

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة البنك التجارى الدولي وسى اس ار ايجبت قاما هذا الأسبوع بتوقيع الكشف على 2937 طالب وطالبة في 5 مدارس إبتدائية وإعدادية بقرى مركز الوقف، وذلك في إطار مبادرة " لمصر .. أطفال مصر .. مستقبل مصر "" تحت رعاية الدكتور مصطفى مديولى رئيس مجلس الوزراء، موضحا انه تم إطلاق المبادرة وتوقيع بروتوكول التعاون الخاص بها وذلك ضمن فعاليات ملتقي المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة الثاني عشر بالأقصر.