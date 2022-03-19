/686797/أنغام-تشارك-في-مسلسل-فاتن-أمل-حربي-بأغنية-أنا-مش-ضعيفة

تستعد المطربة المصرية أنغام، للمشاركة في السباق الرمضاني 2022، من خلال غناء تتر مسلسل «فاتن أمل حربي»، التي تشارك في بطولته الفنانة نيللي كريم بجانب الفنان شريف سلامة.

دوت الخليج يرصد غناء أنغام تتر مسلسل فاتن أمل حربي ضمن مسلسلات رمضان 2022

وكشفت نيللي كريم أن مطلع أغنية أنغام في مسلسل «فاتن أمل حربي»، والتي أتت بعنوان «أنا مش ضعيفة»، فجاءت على النحو الاتي: «انا مش ضعيفة وليا في الحياة مطرح، مش قادره أكون كومبارس على المسرح، مهما البخت باخ أو مال يكون زعلي ولا الزلزال على الكدبة، وعلى التزييف أنا مش ضعيفة».

مسلسل فاتن أمل حربي

جدير بالذكر أن مسلسل «فاتن أمل حربي»، من تأليف إبراهيم عيسى الذي يعد أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، بطولة الفنانة نيللى كريم وعدد آخر من نجوم الفن، منهم: شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبد الغنى، وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعى وينافش قضية مهمة من قضايا المرأة، ومن المقرر عرضه على شاشة cbc.

أنغام في لجنة تحكيم برنامج الدوم

من ناحية أخرى، ظهرت المطربة أنغام ضمن لجان تحكيم برنامج «الدوم»، الذي بدأت أولى حلقات مراحله النهائية مساء أمس الخميس، وأعربت أنغام في بداية الحلقة عن سعادتها في المشاركة بالبرنامج، فقالت: «نشكر إدارة الدوم على الفكرة العظيمة، وانا تابعت ورأيت مواهب عظيمة في البرنامج»، مؤكدة أن مصر بها مواهب في كل ركن وقرية ومحافظة.

ويذاع برنامج الدوم في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا على قناة ON، وتمنح مسابقة برنامج "الدوم" فرصة لموهبة واحدة من كل فئة الفوز بالمفتاح الذهبي، للتأهل فورًا للمرحلة الثالثة من البرنامج.

ويتم تدريب المشتركين على يد أساتذة كبار ومتخصصين، حيث يكون الإشراف العام على قسم التمثيل للمخرج الكبير خالد جلال، بينما الإشراف العام على قسم التقديم التلفزيوني للخبيرة الإعلامية د. ميرفت أبو عوف، والإشراف العام على قسم الغناء للدكتور محمد أبو الخير.