/686794/ياسمين-عز-عن-سخرية-الجمهور-من-رقص-شيرين-عبد-الوهاب-أعداء-الحياة-ومبيعجبهمش-العجب

وجهت الاعلامية ياسمين عز رسالة شديدة اللهجة للجمهور الساخر من فيديو رقص لفنانة شيرين عبد الوهاب مع عروسين من معجبيها أثناء حفل زفافهما، مؤكدة أنهم أعداء الحياة والفرحة.

دوت الخليج يرصد تعليق ياسمين عز على سخرية الجمهور من شيرين عبد الوهاب

قالت ياسمين عز في بداية حلقتها اليوم السبت خلال برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر قناة mbc مصر: «حزب أعداء الحياة والجماعة اللي مش بيعجبهم العجب، سابوا كل الطاقة الإبجابية في الفيديو، وأعدوا يتريقوا على العريس، ويقولوا شوفوا برقص ازاي، هي عروسته مش ماليا عنيه ولا أي، شوفوا بيبص لشيرين أزاي، الراجل في فرحه ومبسوط، هيكشر يعني».

وتابعت: «في بعض الناس، عايزين يوقعوا بين العريس والعروسة، ليه طيب، وفي ناس تانية مسكت في بطن شيرين، وقالوا أن شيرين حامل يبقا حسام حبيب طلاقها عشان مكنتش عايزا تخلف، وهاتك تحليلات».

حمل شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب

الجدير بالذكر أنه تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين، مجموعة صور وفيديوهات للمطربة شيرين عبد الوهاب أثناء إحيائها حفل زفاف مصمم الأزياء، أحمد ياسين، والذي بدأو في البداية بتوجيه انتقادات لاذعة لمصمم الازياء بسبب طريقة رقصه على أنغام أغنيات شيرين عبد الوهاب في حفل زفافه.

وجذب انتباه بعض رواد السوشيال، ظهور شيرين عبد الوهاب خلال الحفل ببطن منتفخة، ما جعل الجمهور يتسائل هل شيرين عبد الوهاب حامل من حسام حبيب، أما هو مجرد زيادة وزن، وإهمالها لنفسها في الآونة الأخيرة هو من تسبب في ظهورها بهذا الشكل، ولكن صرحت شيرين لتحيا مصر قائلة: ««مش حامل أنا باكل كتير اليومين دول».

في حين قال قال مصدر مقرب من المطربة شيرين عبد الوهاب لـ دوت الخليج، الآتي: هي مش حامل ده بسبب الأكل والفترة الجاية هي هترجع لطبيعتها تاني.

وسبق وتعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب لتنمر عدد من رواد السوشيال ميديا بعد أن ظهرت في صورة تبين من خلالها وزنها الزائد، فجاءت تعليقاتهم على النحو الآتي: شيرين أكلت عبد الوهاب”، وتعليق آخر قال: “المرجو عدم التنمر، لأنها واضح عليها أنها تتناول أدوية الاكتئاب”.