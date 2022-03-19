/686793/النائبة-رقية-الهلالي--تهنئ-الرئيس-السيسي-والقوات-المسلحة-والمصريين-بالذكرى-الـ33-لتحرير-طابا

تقدمت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، بأسمي أيات التهاني إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة المصرية، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ33 لتحرير طابا الذي يوافق 19 مارس من كل عام.

النائبة رقية الهلالي : تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والمصريين بالذكرى الـ33 لتحرير طابا

وقالت النائبة رقية الهلالي، في تصريحات صحفية للمحرريين البرلمانيين اليوم، إن ذكرى تحرير طابا ورفع العلم المصري علي أرضها غالية على قلوب كافة المصريين والعرب، ويوماً من أيام العزة والكرامة نفخر به جميعاً كيوما مشهود غير وجه التاريخ المشرف لقواتنا المسلحة الباسلة، وتضحياتهم فى سبيل هذا الوطن وترابه.

وأكدت النائبة رقية الهلالي، أن أحتفال مصر اليوم بهذه الذكري العظيمة تأتي وسط إنجازات ومشروعات قومية شاملة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجهاته المباشرة للقيادة السياسية الحكيمة والتي تضع نصب أعينها أرض الفيروز ، من اجل تحقيق نهضة تنموية شاملة في الجمهورية الجديدة، متمنيه لوطننا الغالي ومصرنا الحبية كل تقدم و ازدهار.

نائبة حماة الوطن: طابا يوماً من أيام العزة والكرامة وذكري غالية على قلوب المصريين والعرب

ووجهت نائبة حماة الوطن، تحية إعزاز وتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة وشهدائها الابطال، الذين قدموا الغالي والنفيس، ورووا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن وحققوا بأصرار وتفاني وعزيمة وإخلاص النصر المبين لتبقى مصر آمنة مستقرة، كما وجهت التحية والتقدير بمناسبة هذا اليوم العظيم ، لما قامت به وتقوم به الدبلوماسية المصرية خلال التفاوض لاسترداد طابا من أجل رفعة الوطن وإعادتها ليرادتها بالمنطقة.. حفظ الله مصر وجيشها وشعبها العظيم. جدير بالذكر أن مصر تحتفل اليوم السبت، بالذكرى الـ33 لتحرير طابا، والتى يوافق 19 مارس من كل عام، وهو اليوم الذى استردت فيه الدولة المصرية آخر شبر من أراضيها فى سيناء من إسرائيل، بعد الانتصار العسكرى الذى حققته فى حرب 6 أكتوبر عام 1973، ومعركة دبلوماسية وقانونية ضخمة خاضتها القاهرة لتؤكد أحقيتها فى تلك الأراضى، لتكتمل هذه الجهود فى النهاية بحكم هيئة التحكيم الدولى بعودة تلك الأراضى لمصر.