/686791/عمي-كان-هيقتلني-بسبب-الرقص-وعندي-بنت-بعداها-عن-الوسط-أسرار-في-حياة-نجوى-فؤاد

حلت الفنانة القديرة نجوى فؤاد، ضيفة على برنامج «كلام الناس»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة mbc مصر، وذلك لأول مرة منذ 7 سنوات غياب عن الساحة الفنية.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات نجوى فؤاد خلال برنامج كلام الناس

أعربت الفنانة نجوى فؤاد خلال البرنامج عن استيائها من الوسط الفني خلال هذه الايام، وعن رأيها في الراقصات وعلاقتها بعدد من نجوم الوسط الفني، فضلا عن أسرار كشفتها لأول مرة.

تصريحات نجوى فؤاد عن الفن والرقص

- جيلنا كان فيه تلاحم ، وكنا بنسأل على بعض، ولازم يوم الخميس كل فنان يعمل سهرة عشان نلتقي مع بعض، واي مناسبة لازم نتجمع.

- محدش بيسأل عليا غير المجتمع العادي، العائلات وجيراني، والجمهور

- مبشوفش الفنانين غير وهما في العزا لابسين أسود وبيتصوروا

- ندمت إني دخلت التمثيل وسبت دراستي وأهلي وكنت عايشة في اوضة

- رفضت أخلف عشان أحافظ على شكلي، وكان سبب انفصالي عن أحمد فؤاد حسن

- الراقصات الأوكرانيات بيرقصو حلو لكن لبسهم كله مفتح وشبابيك، ودا مش بيليق بعادتنا وتقاليدنا ولا الفن بتاعنا

- لازم ابقى متغطية عشان أعرف ارقص، وعندي عادة ديما إني أروح أصلي المغرب والعشاء في السيدة نفيسة كل أسبوع.

تصريحات نجوى فؤاد عن زملائها في الوسط الفن

وتحدثت نجوى فؤاد عن عدد كبير من زملائها في الوسط الفني فقالت:

- مبقتش أعرف أوصل افيفي عبده ودائما تليفونها مقفول وآخر مرة زارتني من سنتين.

- دينا من أكتر الناس اللي بحبها وفي حالها وساعات بتسأل عني

- دلالا عبد العزيز صديقتي الصدوقة وحسيت بالوحدة بعد ما توفت

- دينا سمير غانم وإيمي بيتصلو بيا وعزميني على أول يوم فطار عندهم في رمضان

- سمير صبري اتصل بيا وهي من أكثر الناس اللي بيسألوا على زملائهم

أسرار في حياة نجوى فؤاد تكشفها لأول مرة

- أتبنيت فتاة خريجة حقوق وجوزتها وراحت الحج، ودلوقتي عندها 3 أولاد كبار وهي اسمها نادية وبتمثل لي كل شيء وعوضتني إحساس الأمومة؛ لأن الأم هي اللي بتربي مش بتخلف فقط.

- بنتي بعيدة عن الوسط الفني ومش بتسلم على أي حد من الوسط الفني، وربنا يخليها ليا ويسعدها ودايما بتسأل عليا.

- أنا أول واحدة عملت القطعة الشيفون على البطن كنت لازم ابقى متغطية عشان أعرف ارقص

- عمي كان جاي يقتلني عشان شايف أن الفن عورة، وأحمد فؤاد اللي دافع عني كنت مراته وقتها

- كنت متجوزة ٦ زيجات منهم أحمد رمزي قعدت معاه 6 أسابيع