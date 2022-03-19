الصحة: 17 مصابا وحالتى وفاة فى حادث تصادم بطريق الفيوم

أكدت وزارة الصحة والسكان أن حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نصف نقل على طريق الفيوم أسفر عن اصابة 17 شخص وحالتين وفاة وتم نقل 9 مصابين لمستشفى الفيوم العام.
وقالت وزارة الصحة والسكان أنه تم نقل 5 مصابين أخرين إلى مستشفى جامعة الفيوم و3 مصابين أخرين إلى مستشفى التأمين الصحى بالفيوم مضيفة أنه تم ايداع المتوفين بمشرحة الفيوم العام وكان زمن استجابة الإسعاف إلى المصابين فى الحادث 6 دقائق.
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