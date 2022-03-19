عاجل- سعر الخبز السياحى.. شعبة المخابز تزف بشرى سارة للمواطنين (فيديو)

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، مساء اليوم، أن الدقيق الذي يستورده أصحاب المخابز للعيش الحر لا تعطيه الدولة لهم أي شيء منه، قائلًا: "دقيق يخضع للعرض والطلب والدولة لا يد لها إلا في رغيف الخبز المدعم".
وأوضح أن مصر آمنة من ناحية القمح ورغيف الخبز بفضل توجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن البعض اعتقد أنه يتربح بعد تفاقم الأزمات التى تحدث فى العالم محذرا:"كل واحد يشيل شلته".
وتوقع رئيس شعبة أصحاب المخابز أنه سيتم تحديد سعر الخبز "الحر" بعد الاجتماع مع وزير التموين متوقعًا سعره بأن يكون بـ 75 قرشًا للرغيف أو جنيهًا واحدا، ويكون فى صالح المواطن والوطن وتحقيق ربح عادل لصاحب المخبز.
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