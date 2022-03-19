محافظ أسوان يفتتح معرض أهلاً رمضان بتخفيضات تتراوح ما بين 25% إلى 30%

جدة - نرمين السيد - افتتح أشرف عطية محافظ أسوان، مساء اليوم السبت، معرض "أهلاً رمضان" للسلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية المختلفة من اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة والبقوليات وياميش رمضان بمنطقة الطابية بوسط مدينة أسوان، ضمن 5 معارض بباقى المراكز والمدن.





ويضم المعرض شنطة "خير رمضان" والتى تحتوى على سلع غذائية متنوعة من السكر والأرز والمكرونة والزيت والصلصة والمسلى.

وقد حضر افتتاح المعرض الرئيسى المحاسب حسام العربى وكيل وزارة التموين بأسوان، ومحمد أبو القاسم رئيس الغرفة التجارية بأسوان، علاوة على مسئولى الشركات الحكومية والقطاع الخاص العارضة للمنتجات والسلع المختلفة.

وأكد عطية أن افتتاح هذا المعرض يعد استكمالاً للجهود المتواصلة التى تقوم بها المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية كافة التى تتنافس لتلبية احتياجات ومطالب المواطن الأسوانى من السلع الاستهلاكية والرمضانية بدون أرباح وبأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها فى السوق المحلى وبتخفيضات تتراوح ما بين 25 % إلى 30‎% وذلك مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط ودعماً للأسر من محدودى الدخل والأكثر احتياجاً بمختلف أنحاء المحافظة، وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية.

وأشاد المحافظ بجهود وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى من أجل توفير السلع والمواد الغذائية المعروضة بجودة عالية وللمساهمة فى نفس الوقت فى محاربة غلاء الأسعار وجشع بعض التجار بالأسواق المحلية، حيث يضم المعرض اللحوم البلدى البرازيلى بسعر 85 جنيها للكيلوجرام، والبلدى السودانى بسعر 95 جنيها للكيلوجرام، وكيلوجرام الدواجن بسعر 48 جنيها، وأطباق البيض الأبيض والأحمر ما بين 56 و57 جنيها للطبق الواحد.

وخلال تفقده لأقسام المعرض، شدد "عطية" على المسئولين بضرورة تزويد هذا المعرض وباقى معارض "أهلاً رمضان" فى مراكز ومدن المحافظة بكميات كبيرة من منتجات اللحوم والدواجن والزيوت والألبان والسكر والأرز والمكرونة وكافة السلع الغذائية بما يتناسب مع أسلوب العرض والطلب لاستيعاب وسد حاجة الإقبال الكبير من أبناء المحافظة لشراء احتياجاتهم من تلك السلع الأساسية خلال الشهر الكريم، بالإضافة إلى وضع لافتات ولوحات توضيحية مدون عليها أسعار السلع الغذائية المخفضة داخل المعرض ونسبة التخفيض مقارنه بأسعار السوق المحلى حتى يتم تعريف المواطن بما يبذل من جهود حكومية وتنفيذية لصالحه، علاوة على ضرورة وضع طفايات الحريق بالمعرض لتوفير الأمن والأمان الكامل للمترددين عليه والعاملين به.

وكلف المحافظ اللجان المشتركة لمواجهة ارتفاع الأسعار بضرورة تكثيف ومواصلة الحملات التموينية المفاجئة بمختلف أنحاء المحافظة لمراقبة حركة البيع والشراء والسيطرة على أى عملية استغلال أو احتكار للمواطن، بالإضافة إلى ضرورة العمل للتيسير على المواطنين ومنع التكدس والزحام أمام منافذ البيع وتنظيمهم فى الدخول والخروج لتسهيل حصولهم على السلع لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من المواطنين وخاصة الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل.