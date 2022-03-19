/686780/معارض-أهلا-رمضان-فى-الدقهلية-تحقق-نجاح-كبير-والإقبال-متزايد-بسبب-تخفيض-الأسعار

في اليوم الثالث من أفتتاح معرض" أهلًا رمضان "الذي افتتحه محافظ الدقهلية، والمهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، يوم الخميس الماضي إقبالا جماهيريا كبيرا، وأكد التجار إن إقبال المواطنين كبير على شراء المنتجات مؤكدين أن غالبية البضائع نفدت وأحضروا المزيد وان المعرض يشهد إقبال كبير جدا منذ اليوم الأول من افتتاحه ومازال التوافد والإقبال علي المنتجات مستمر.

يشمل المعرض كافة السلع والمنتجات منها ،اللحوم بمختلف أنواعها، وياميش رمضان، والسلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز وغيرها من السلع الأخرى بتخفيضات كبيرة، وسط إشادة كبيرة من الزبائن وأكدوا أن هذا العام يشهد تخفيضات علي السلع بشكل أكبر من كل عام وأضافوا ان السلع متوفرة بشكل وكميات كبيرة واشادوا بتنظيم المعرض لهذا العام عن الأعوام الماضية .

كما أكد أحد البائعين لعدسات دوت الخليج ان هذا العام يشهد طفرة كبيره من التخفيضات علي السلع بإكمالها بفرق كبير بين المنتج داخل المعرض وخارج وتصل الخصومات أكثر من 52‎%‎ وهذا في حد ذاته إنجاز كبير للدولة المصرية ونجاح يضاف إلي النجاحات الكبيرة في ضبط وإرضاء المواطنين وبالإضافة إلي أكثر من 47 شركة ومصنع مشاركين في المعرض بالإضافة لبعض التجار .

تجارية الدقهلية تفتتح معارض “أهلا رمضان”

وافتتح أحمد رعب، رئيس غرفة الدقهلية التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، معرض "أهلا رمضان "وبحضور القيادات التنفيذية والبرلمانية والشعبية فى المحافظة. وقال رعب إن المعارض التى ستتولى الغرفة التجهيزات الداخلية لها واختيار نوعية المعروضات والتجار والوكلاء والمنتجين لاقامتها في مراكز ومدن الدقهلية، ولمدة شهر تم الاتفاق مع المحافظ على تقديم تخفيضات بنسبة 25٪ في السعر عن متوسط الأسعار السائدة لنظيرتها بالأسواق، كمشاركة من جموع تجار الدقهلية نحو أهالي المحافظة في ظل موجة من الغلاء عالمية علما بأن هناك احتياطات كافية على الأراضي المصرية من كافة السلع الأساسية والمنتجات الغذائية.

وأشار رئيس غرفة الدقهلية التجارية إلى أنه تم توفير الأماكن المتميزة لإقامة منافذ البيع الجماعى لمعرض «اهلا رمضان»، للعام الثامن على التوالي، والتأكد من تطبيق اتفاق الغرفة مع العارضين بنفس المواصفات والجودة والأسعار مع المحافظ. على أن تتولى الغرفة التنسيق مع العارضين لتعويض أي نقص يومي من السلع والمنتجات أول بأول في المعارض. وطالب جموع المواطنيين عدم التكالب على تخزين السلع والمنتجات المختلفة انطلاقا من مخاوف موجة الغلاء خصوصا ان هناك فائض عرض ومخزون من كافة السلع والمنتجات المختلفة.