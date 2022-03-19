تعرف على أسعار سلع مبادرة كلنا واحد 2022

أسعار سلع مبادرة كلنا واحد 2022.. تلقى مبادرة كلنا واحد 2022، اهتمام كبير من قبل الدولة المصرية نظرا لما يوجد بها من مزايا متعددة حيث الاسعار المخفضة ذات الجودة العالية .

أسعار سلع مبادرة كلنا واحد 2022 في مصر

أسعار سلع مبادرة كلنا واحد 2022.. وزارة الداخلية تواصل جهودها المتتابعة في الاهتمام بهذه المبادرة ، والتي تاتي تحت رعاية الرئيس السيسي من أجل العمل على توفير السلع بأقل الاسعار مع توافر طرحها.

ونظرا لتزايد البحث على أسعار سلع مبادرة كلنا واحد 2022، نرصد في السطور التالية اسعار هذه السلع داخل المبادرة "كلنا واحد".

وفق ما اكدته مصادر تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية نجد أن نسب التخفيض بالسلاسل التجارية والشواد وصلت إلى 60 % للسلع الغذائية.

التخفيضات جاءت بجانب توقير كافة المستلزمات، وبالاخص السلع الاستراتيجية الأساسية والتي يكون عليها الطلب من المواطنين ،كالارز والمكرونة واللحمة والزيت والسكر والكثير من السلع الاخرى.

أقرأ ايضا: محمود فايد: منتدى مستقبل وطن خطوة هامة للتكامل بين السلطة التنفيذية والتشريعية.. وفرصة لتبادل الرؤى بين الأحزاب.. فيديو وصور

المبادرة شملت اطلاق عدد من قوافل السيارات والتي تجوب كافة المحافظات، من أجل توافر السلع وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة أقل من غيرها بالأسواق.

وتاتي هذه القوافل التي تجول المحافظات بأسعار تتراوح ما بين 25% إلى 60%، ويصل عددهم 25 سيارة بجميع بمحافظات مصر، وتستهدف هذه السيارات المناطق الأكثر احتياجاً، والتي لاتتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.

تجدر الاشارة ألى أن خالد صبري سكرتير عام شعبة المخابز بالغرفة التجارية، قد توجه بالشكر خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج من اول وجديد المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، لكل القائمين بالدولة واصحاب المخابز الذين ساندو الشعب المصري خلال الفترات الماضية، بالتزامن مع الازمة الراهنى بشان ارتفاع الاسعار، منوها إن الدولة قامت بمجهود كبيرة في سبيل التصدي لبعض الأشخاص الرافعين لاسعار.

شعبة المخابز: لا مساس برغيف الخبز المدعم والدولة واجهت المخالفين بقوة

ونوه صبري أن البعض قام برفع سعر الخبز الحر، والدولة تصدت لذلك.، مضيفا أن سعر الخبز المدعم لم يتعرض لزيادات على الاطلاق ولكن بعض المخابز السياحية قامت برفع سعر الخبز السياحي وهو ما تسبب في المشكلة، حيث أن المخابز المدعمة لا مساس بها على الاطلاق، فالحديث كان على الخبز السياحي وارتفع سعره للضعف على حسب المناطق.