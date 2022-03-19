/686786/أستاذ-اقتصاد-صوامع-القمح-رفعت-الطاقة-التخزينية-لـ-4-3-مليون-طن

قال اشرف كمال استاذ الاقتصاد الزراعى ان مشروع انتاج الصوامع لتخزين السلع الاساسيه يعتبر من المشروعات الضخمه مشيرا على جهود الدوله للحفاظ على الامن الغذائى حيث ان هذه الصوامع عملت على ارتفاع الطاقه التخزينيه فى مصر الى4. 3 مليون طن وبالتالى الدوله عملت على انشاء تلك الصوامع من اجل حمايه الامن الغذائى للمواطن .

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واكد اشرف كمال عبر مداخله هاتفيه على قناه اكسترا نييوز ان مصر كانت تواجه مشكله تخزين القمح حيث بذلت الدوله جهودها لانشاء الصوامع لتخزين القمح ومؤكدا على اهميه الدوله ووقوفها جنبا الى جنب مع وزارة الزراعه للاصلاح الاراضى فى رفع انتاجيه القمح حيث تبلغ انتاجيه القمح الى 2.7 طن للفدان وبالتالى نتوقع ان يكون انتاجيه القمح هذا العام يتجاوز 10مليون طن.

استاذ اقتصاد: الامن الغذائى يتطلب الاتاحه والوصول للغذاء وسلامته

واضاف كمال ان هناك توجيهات رئاسيه بمنح حافز اضافى لمنتجى القمح يقدر ب65 جنيه وبالتالى هناك تحفيز للمنتجين على التوريد القمح كل هذا الامور تصب فى اصلاح منظومه القمح والخبز من اجل خدمه المواطن المصرى وسد احتياجاته .

ونوه كمال ان هناك أزمه عالمية فى ارتفاع سعر القمح بسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه ولكن ما فعلته الحكومه المصريه فى تخزين القمح فى تلك الصوامع ادى الى استقرار الامن الغذائى فى مصر.