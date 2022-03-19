/686778/الرغيف-بـ-75-قرش-والبيع-بالكيلو-إشاعات-تصريحات-هامة سكرتير-عام-شعبة-المخابز

توقع خالد صبري سكرتير عام شعبة المخابز بالغرفة التجارية،وصول سعر الخبز الحر 75 قرش، لافتا الى أن تلاتعب وارتفاع الاسعار كان في العيش الحر وليس المدعم على الاطلاق، قائلا:" الرغيف المدعم لم يتم المساس به على الاطلاق".

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج من اول وجديد النذاع عبر فضائية الحدث اليوم،، مشيرا إلى رغيف الخبز لن يتم بيعه بالكيلو كما تداول البعض الفترات الاخيرة عبر وسائل الاعالم المختلفة ومواقع السوشيال ميدا، بل سيتم بيعه بالرغيف.

الرغيف بـ 75 قرش والبيع بالكيلو إشاعات.. تصريحات هامة سكرتير عام شعبة المخابز

وتوجه خالد صبري سكرتير عام شعبة المخابز بالغرفة التجارية، بالشكر لكل القائمين بالدولة واصحاب المخابز الذين ساندو الشعب المصري خلال الفترات الماضية، بالتزامن مع الازمة الراهنة بشان ارتفاع الاسعار.

ونوه أن الدولة قامت بمجهود كبيرة في سبيل التصدي لبعض الأشخاص الرافعين لاسعار السلع، عن طريق طريق الرقابة الدورية والمتابعة.

التصدي لبعض الأشخاص الرافعين لاسعار السلع

سعر الخبز المدعم لم يتعرض لزيادات على الاطلاق ولكن بعض المخابز السياحية قامت برفع سعر الخبز السياحي وهو ما تسبب في المشكلة، حيث أن المخابز المدعمة لا مساس بها على الاطلاق، فالحديث كان على الخبز السياحي وارتفع سعره للضعف على حسب المناطق.

سعر الدقيق ارتفع بشكل كبير ولكن الدولة قامت بالتصدي وواجهت الازمة بكل ثبات

ولفت خالد صبري سكرتير عام شعبة المخابز بالغرفة التجارية ان سعر الدقيق ارتفع بشكل كبير،ولكن الدولة قامت بالتصدي وواجهت الازمة بكل ثبات .

واستطرد خالد صبري سكرتير عام شعبة المخابز بالغرفة التجارية، أن عدد من يحصلون على الخبز الحر يصل عددهم لـ 40 مليون مواطن، الامر الذي استدعى بتشكيل لجنة لوضع أسعار للخبز السياحي وذلك خلال مدة لا تتعدى 3 شهور .

40 مليون مواطن يحصلون على خبز حر

ولفت إلى أن هناك 40 مليون مواطن يحصلون على خبز حر، لذلك الدولة قامت بتشكيل لجنة لوضع أسعار للخبز السياحي، كل ثلاث أشهر.