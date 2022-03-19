يبحث العديد من المواطنين عن أسعار سلع مبادرة كلنا واحد 2022، بعدما أطلقت وزارةالداخلية المرحلة الـ22 من مبادرة كلنا واحد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار منخفضة.

دوت الخليج

مبادة كلنا واحد تستهدف توفير السلع بأسعار منخفضة لتخفيف العبء عن المواطن البسيط، ولاسيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وذلك بعد الارتفاع الذي شهدته الأسواق نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها علي الاقتصاد العالمي.

كتالوج أسعار سلع مبادرة كلنا واحد 2022

وفي هذا الصدد، نرصد لكم أسعار سلع مبادرة كلنا واحد، كالتالي:

-سعر كيلو الأرز 9 جنيهات.

-سعر كيلو اللحمة البلدي 155جنيها.

-سعر الدقيق 9 جنيهات ونصف.

- السمن وزن 350جرام بسعر 9 جنيهات.

- كيلو البلح 8 جنيهات.

-كيلو الزبيب بسعر 19.50جينه.

أماكن مبادرة كلنا واحد

أعلنت وزارةالداخلية، عن وجود أكثر من ألف منفذ خاص بالمرحلة الـ22 لمبادرة كلنا واحد، من خلال عدة أماكن، جاءت كالتالي:

(خير زمان– أولاد رجب- عبدالله العثيم – كارفور – العابد – المحلاوى – أوسكار– خير بلدنا – راية ماركت - أسواق فتح الله – الفرجانى – هايبر الشرقية – إسبنس – كازيون – الشرق - أكسبشن – هايبر بلس – مول القاهرة – النساجون الشرقيون – جولدن مان هاوس – تاى هاوس – نيو أكتف "أبوعلاء" – راديو طلعت – العربى للأدوات الكهربائية – شركة الفيومى – هايبر وان – دايموند تكستال للملابس الجاهزة – الفار للتجارة – اللولو للأسواق التجارية – الطحان للتمور – المتوكل للإستيراد والتصدير)، بإجمالى 993 فرعا على مستوى الجمهورية.

مبادرة كلنا واحد

وكانت قد أطلقت وزارة الداخلية، الثلاثاء الماضي، فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة ( كلنا واحد ) لمدة 30 يوماً، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية وغير غذائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل الى 60%، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

كما أطلقت المبادرة، بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات، لتوفير السلع بأسعار مخفضة علي العكس الموجودة في الأسواق، بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%؛ وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).