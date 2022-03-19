التخطيط: الخطط والبرامج التى تنفذها الدولة تستهدف عدالة التوزيع

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الخطط والبرامج التى تنفذها الدولة تستهدف عدالة التوزيع على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية نجحت فى الوصول لمعدلات نمو إيجابية رغم التحديات التى شهدها العالم بسبب أزمة فيروس كورونا.





جاء ذلك فى كلمته، اليوم السبت، خلال فعاليات المنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن فى ندوة تحت عنوان "الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت"، وذلك بمشاركة وزيرة الصناعة نيفين جامع و لفيف من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وقال "كمالى"، إن الدولة المصرية تسعى لرفع كفاءة الإنفاق العام واتخذت مجموعة من الإجراءات فى ملف التخطيط والمتابعة لتحقيق كفاءة الإنجاز.

وأشار إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة تؤدى لسرعة فى التنفيذ والحوكمة والمتابعة الميدانية لكل المشروعات التى تنفذ فى مصر، موضحا أن كافة المشروعات مرتبطة بخطة الحكومة وأهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن الحكومة حرصت على تنويع مصادر التمويل وتحفيز الاستثمار وحسن الاستفادة من الأصول، والاستخدام الأمثل لها والشراكة مع القطاع الخاص، منوها بأن قانون الشراكة مع القطاع الخاص ساهم فى تطوير التنسيق بين القطاعين العام والخاص.

وكشف نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تحديث رؤية مصر 2030 نظرا لتغير الواقع السياسى والاقتصاد، وبخاصة فى ظل القضايا التى طرأت على الساحة مثل ندرة المياه والتغيرات المناخية وغيرها.