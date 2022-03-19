متحف الحضارة ينظم ورش عمل عن تراث الحلى بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة

جدة - نرمين السيد - نظم المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط فعالية لتراث الحلى بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة المصرية، وتضمنت 6 ورش حية تفاعلية عن الحلى وأنواعه فى مناطق مصر المختلفة سيوة وسيناء والنوبه، والذى يتنوع باختلاف الموروث الثقافى والعادات والتقاليد المختل لكل منطقه فى مصر.





وقالت منار حسن أخصائى تراث أول، إنه جرى تنظيم 6 ورش تفاعل أمام زوار المتحف، وهى ورشة الحلى السيوى والتى تم تصميم بها حلى مستوحاة من الحلى التراثية التى تتزين بها المرأة السيويه باستخدام قطع من الفضة الاصلية من قلب واحة سيوة وقطع المرجان، وورشة حلى النو والتى تم فيها عرض للحلى النوبى وصور قديمة للسيدات فى النوبه بالحلى وشرح اسماء واستخدمات كل عنصر من الحلى المصنوع من الدهب والنحاس.

واضافت أنه تم كذلك عقد ورشة حلى سيناء بتصميم نماذج عصرية مستوحاه من رموز وأشكال التطريز السيناوى، وورشة الحلى الشعبى والتى تم تصميم قطع مماثلة للحلى الشعبى المعروض بقاعة العرض مثال كردان هلالات وكردان السمكة، وورشة حلى الخرز والتى تم تنفيذ حلى بها باستخدام نول الخرز وإنتاج اشكال من الحلى المستوحاة من عصور مصر القديمة وورشة حلى الفضة والنحاس التى تفاعل معها الزوار بمشاهدة تصميم الحلى باستخدام الأدوات اليدوية ونحت الاشكال والرموز، وقام بعقد هذه الورش خبراء وفنانون وحرفيون فى صياغة الحلى بجميع أنواعه من محافظات مصر المختلفة.

وقالت نانسى عمار أخصائى تراث أول إنه جرى توزيع بعض نماذج من الحلى نتاج الورش على الزوار، وقام فريق التراث بالمتحف بتوزيع كروت تعريفية عن الحلى التراثية مصحوبة بصورة ومعلومة على زائرى المتحف، مضيفة أنه تم توزيع شهادات تقدير على المشاركين مقدمة من إدارة المتحف.

وصرح رئيس هيئة المتحف الدكتور أحمد فاروق غنيم بأن هناك حملة تعريفية ذات جوانب متعددة للتعريف بدور المتحف تاريخا وحاضرا، فضلا عن أبرز الإنجازات التى تحققت من خلال أنشطة تفاعلية تهدف إلى إلقاء الضوء على متحف الحضارة الذى صار مركز إشعاع ثقافى يتمتع بالعديد من الأنماط والمنتجات السياحية المتميزة والمتنوعة وهو ما يخلق طلبا متكررا للزيارة عليه.