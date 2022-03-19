مركز الأزهر للفلك الشرعى يناقش أثر تطور تكنولوجيا الفضاء تجاه مقاصد الشريعة

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد إن مثل هذه الورش والملتقيات العلمية تمثل أهمية كبرى فى إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمجالات البحث العلمى وخاصة علوم الفلك والفضاء، مشيرا إلى أن ما تناقشه محاور هذه الورشة يؤكد أن مصر تسير نحو تطور مهم يسعى لاستثمار كل مواردها الطبيعية وإمكاناتها فى خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته، والحفاظ على الأجيال القادمة.
وأوضح الأمين العام "أننا نجد أنفسنا من خلال هذه الورشة أمام أول مقصد من مقاصد الشريعة وهو الدين، فالصلاة والصيام عبادات متعلقة ببدايات الشهور، ويمكننا التعاون مع الجهات المعنية كدور الإفتاء والمراكز البحثية والفلكية؛ لكى يقوم كل منا بدوره من أجل رأب الصدع، وخاصة من يريد أن يشكك فى الأمور المتعلقة بالعبادات".
فيما قال الدكتور حسن صلاح الصغير إن قضية الدراسات الفلكية لها صلة بالعلم الشرعى، فهناك أدلة كثيرة من القرآن الكريم والسنة المطهرة تذكر الإنسان بهذه المعارف، وتستحثه على النظر فيها باعتبارها من نعم الله عز وجل، وعمارته للكون، ولقد تنبه علماء الشريعة الإسلامية لذلك فاعتمدوا كثيرا على المعطيات العلمية لا سيما فى جانب الفلك والعلوم التجريبية بصفة عامة.
وتضمنت الورشة عدة محاور استهدفت الحديث عن إسهامات علوم الفلك وتكنولوجيا الفضاء فى التنمية المستدامة، والإسلام والتنمية المستدامة رؤى كونية، وأثر بعض الأحكام الشرعية والواجبات الدينية على تطور علوم الفلك فى الإسلام.
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