محافظ مطروح يتابع تنفيذ أعمال وتوصيل البنية التحتية والمرافق

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم السبت، مناطق شارع 15 وطريق الوادى وشارع التجارى والإمام مالك فى إطار الجولات الميدانية المستمرة، لمتابعة تنفيذ الأعمال وتوصيل البنية التحتية والمرافق والوقوف على احتياجات ومطالب المواطنين لتلبيتها وتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لهم.





وأوضحت المحافظة - فى بيان اليوم - أن المحافظ تفقد شارع 15 بمرسى مطروح، موجها بتوفير حاوية جمع قمامة والبدء فى أعمال الرصف والانتهاء من وصلات الصرف المنزلية مع الانتهاء من وصلات الشبكة بعدد من الشوارع الجانبية وإنهاء أعمال تحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية ووضع البلدورات للبدء فى أعمال الرصف والانتهاء خلال 20 يوما، وتوفير 6 كشافات إنارة بشارع جانبى، وكذلك مراجعة إنارة كشافات طريق الوادي؛ للتيسير على المواطنين.

كما تفقد المحافظ شارع المدرسة الفنية التجارية بالكيلو 4، موجها بسرعة الانتهاء من وصلات الصرف الصحى المنزلية خلال أسبوع مع زيادة طاقة العمل وتبديل الأعمدة الهوائية إلى أرضية لمسافة 700 متر بمدخل الشارع خلال أسبوعين، والتأكيد على أعمال الردم للبدء فى أعمال الرصف والانتهاء خلال شهر من رصف الشارع مع إحلال عدد من الأعمدة الهوائية بأحد الشوارع الجانبية.

كما تفقد محافظ مطروح أعمال توسعة ورصف شارع الإمام مالك، موجها بتوسعة مدخل دوران الشارع وتقاطعة مع مدخل الكيلو 7 وعمل ميدان، كذلك سرعة الانتهاء من مراجعة كابلات الكهرباء وتغطيتها، ومد كابل كهرباء لمحطة الصرف الصحى، والبدء منتصف هذا الأسبوع فى وضع طبقة الأسفلت ورصف الشارع.

وفى سياق آخر، سلم محافظ مطروح خالد شعيب، 150 طالب وطالبة من الأيتام حقائب مدرسية بمستلزماتها المكتبية إهداء من جمعية صناع الحياة الخيرية، موجها الشكر للجمعية على دورها ومشاركتها المجتمعية الفاعلة لخدمة أهالى مطروح خاصة مدينة برانى، وكذلك الحرص على إهداء 150 حقيبة مدرسية للطلاب الأيتام بعدد من مدارس مرسى مطروح.