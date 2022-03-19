/686773/شتوتجارت-يهزم-أوجسبورج-في-الدوري-الألماني-وعمر-مرموش-يسجل-فيديو

حقق شتوتجارت الفوز على نظيره أوجسبورج بنتيجة 3/2، ضمن مباريات الأسبوع الـ27 من الدوري الألماني الممتاز.

وشارك عمر مرموش مع فريقه شتوتجارت وأستطاع أن يسجل هدف بشكل مميز، من ركلة ثابته سجلها على يمين الحارس بعد تصويبة متقنة في الدقيقة 79.

عمر مرموش يسجل

هدف رائع من عمر #مرموش اليوم

مع شتوتجارت في #الدوري_الالماني

🔥🚀

عاوزين من ده في #السنغال الله يكرمك

pic.twitter.com/c7KD1tzpx9 — المايسترو الرياضي (@maestrooreyady) March 19, 2022

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بعد تأخر شتوتجارت بنتيجة 2/1، ليقلب النتيجة ويحقق الفوز له بريمونتادا في الوقت الأخير من المباراة، وقدم مرموش أداء مميز مع فريقه قبل المواجهة الهامة لمنتخب مص مع السنغال في تصفيت كأس العالم.

وأحرز الأهداف لشتوتجارت كلاً من والديمال أنتون وتياجو توماس لاإضافة لعمر مرموش الذي سجل الهدف الثاني، بينما سجل لأوجسبورج كلاً من أندريه هان وميكانيل.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد شتوتجارت للنقطة رقم 26 في المركز الرابع عشر، بينما ظل أوجسبورج بنفس الرصيد بالمركز الخامس عشر.

قائمة منتخب السنغال لمواجهة مصر بتصفيات كأس العالم 2022

حراسة المرمى: إدوارد ميندي "تشيلسي الإنجليزي" - ألفريد جوميس "رين الفرنسي" - سيني ديانج "كوينز بارك رينجرز الإنجليزي"

خط الدفاع: بونا سار "بايرن ميونيخ الألماني" - ساليو سيس "نانسي الفرنسي" - كاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي" - بابي أبو سيسي "أولمبياكوس اليوناني" - عبده ديالو "باريس سان جيرمان الفرنسي" - إبراهيما مباي "بولونيا الإيطالي" - عبد اللاي سيك "رويال أنتويرب البلجيكي" - فودي بالو توريه "ميلان الإيطالي" – يوسف سابالي "ريال بيتيس الإسباني".

خط الوسط: شيخو كوياتي "كريستال بالاس الإنجليزي" - بابي ماتار سار "ميتز الفرنسي" - بابي جاي "مارسيليا الفرنسي" - نامباليس ميندي "ليستر سيتي الإنجليزي" - إدريسا جانا جاي "باريس سان جيرمان الفرنسي" - مصطفى نيم "باريس إف سي الفرنسي" - مامادو لوم نداي "ديبورتيفو ألافيش الإسباني" - جوزيف لوبي "سوشو الفرنسي". خط الهجوم: ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي" - إسماعيلا سار "واتفورد الإنجليزي" - بامبا ديانج "مارسيليا الفرنسي" - كيتا بالدي "كالياري الإيطالي" - حبيب ديالو "ستراسبورج الفرنسي" - بولاي ديا "فياريال الإسباني" - فامارا دييدهو "ألانيا سبور التركي" - مامي بابا تيام "قيصري سبور التركي".