/686771/شعبة-المخابز-لا-مساس-برغيف-الخبز-المدعم-والدولة-واجهت-المخالفين-بقوة

توجه خالد صبري سكرتير عام شعبة المخابز بالغرفة التجارية، بالشكر لكل القائمين بالدولة واصحاب المخابز الذين ساندو الشعب المصري خلال الفترات الماضية، بالتزامن مع الازمة الراهنى بشان ارتفاع الاسعار، منوها إن الدولة قامت بمجهود كبيرة في سبيل التصدي لبعض الأشخاص الرافعين لاسعار.

شعبة المخابز: لا مساس برغيف الخبز المدعم والدولة واجهت المخالفين بقوة

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج من اول وجديد النذاع عبر فضائية الحدث اليوم، منوها أن البعض قام برفع سعر الخبز الحر، والدولة تصدت لذلك.، مضيفا أن سعر الخبز المدعم لم يتعرض لزيادات على الاطلاق ولكن بعض المخابز السياحية قامت برفع سعر الخبز السياحي وهو ما تسبب في المشكلة، حيث أن المخابز المدعمة لا مساس بها على الاطلاق، فالحديث كان على الخبز السياحي وارتفع سعره للضعف على حسب المناطق.

ولفت خالد صبري سكرتير عام شعبة المخابز بالغرفة التجارية ان سعر الدقيق ارتفع بشكل كبير،ولكن الدولة قامت بالتصدي وواجهت الازمة بكل ثبات .

عدد من يحصلون على الخبز الحر يصل عددهم لـ 40 مليون مواطن

واستطرد خالد صبري سكرتير عام شعبة المخابز بالغرفة التجارية، أن عدد من يحصلون على الخبز الحر يصل عددهم لـ 40 مليون مواطن، الامر الذي استدعى بتشكيل لجنة لوضع أسعار للخبز السياحي وذلك خلال مدة لا تتعدى 3 شهور .