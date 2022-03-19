/686770/تاج-الدين-152-ساهمت-فى-إنتاج-علاج-كورونا-والطبيب-يحتاج-المزيد-من-الخبرات-للوصول-للتميز

قال محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن إدارة أزمة كورونا كانت بمثابة مثلث تبنته الدولة وكان على رأس هذا المثلث رئيس الجمهورية، فضلا عن الحكومة واللجنة العليا لإدارة الأزمة وجميع الجهات فى مصر.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صباح الخير يامصر "الذى يذاع على الفضائية الأولى، أن مصر استطاعت أن تعبر هذه الأزمة بكل مكوناتها وأن الرئيس عبر عن تقديره للدور الحقيقي الذى قام به الأطباء والطاقم الصحى أكمله.

تاج الدين: 152 ساهمت فى إنتاج علاج كورونا

وأكد تاج الدين، أن الدولة لم تعانى خلال فترة كورونا من نقص الأدوية، مشيرا إلى أن 152 شركة من شركات الأدوية ساهمت فى إنتاج علاج كورونا بالإضافة إلى الأدوية التى تعالج الفيروسات الجديدة .

وفى هذا الإطار أكد على أن التنفس الصناعى لم يحدث فيه أى نقص، فضلا عن ان الرئيس كان يتابع يوميا عدد أجهزة التنفس الصناعى والاحتياطى الاستراتيجى من الأجهزة والمعدات والأدوية .

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الدولة بدأت فى التجهيزات لكورونا قبل حدوث أى تسجيل لحالات كورونا فى مصر، مستكملا:" وعندما عرض الرئيس تجهيز المدن الجامعية لعزل الحالات فى أسبوع كانت كل المدن مجهزة لاستيعاب الحالات وتم إنشاء مستشفيات ميدانية مثل جامعة عين شمس التخصصى والقوات المسلحة جهزت مركز المعارض فى مدينة نصر بكل الإمكانيات."

وأردف أن صناعة الأكسجين كان بها طفرة كبيرة فى مصر، مشيرا أن مصانع الحديد فى مصر مؤهلة أنها تعمل اكسجين صناعى وجزء من إمكانيات هذه المصانع تحول فى فترة قصيرة إلى أكسجين طبي .

وتابع تاج الدين: الطبيب مثل الإعلامى يحتاج إلى الخبرة والإمكانيات والمهارات ليصل لمرحلة من الأداء المميز، و إذا لم يكن لديه الأدوات والإمكانيات والطاقات مجهزة علشان يعمل فى بيئة مؤسسية جيدة مش هيقدر يمارس مهنته ويمكن دى كانت جزء من مشاكل الأطباء قبل ذلك.

وأكد أن الطبيب يحتاج إلى المؤسسة، معتقدا أن مع تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل تدريجيا المؤسسات سيحدث بها عملية تطوير.