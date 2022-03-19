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وزير الرياضة يتفقد استاد القاهرة استعداداً لمباراة مصر والسنغال

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تفقد اليوم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الملعب الرئيسي باستاد القاهرة الدولى للاطمئنان على كافة الاستعدادات والترتيبات المتعلقة بالمباراة التى تجمع المنتخب المصرى مع نظيره السنغالى، الجمعة المقبل، فى المرحلة النهائية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 20222.

 

وتابع صبحى التجهيزات المُتخذة داخل المقصورة الرئيسية ومدرجات الإستاد، ومسار دخول الجماهير المصرية للمباراة وكذا جاهزية أرضية الملعب بشكل كامل للمباراة وظهورها فى أفضل صورة.

 

أكد الدكتور أشرف صبحى المتابعة الدورية لجميع ترتيبات المباراة على صعيد المستويات اللوجستية والإدارية والفنية، ورفع حالة الاستعداد القصوى للمباراة المصيرية المرتقبة، متمنياً التوفيق للاعبى المنتخب فى إحراز الفوز بالمباراة، ليتمكنوا من قطع شوط كبير نحو التأهل للمونديال قبل مباراة العودة فى السنغال.

 

واصطحب وزير الشباب والرياضة خلال الجولة حسين مسلم رئيس الاتحاد الدولى للسباحة، ومصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية "الأنوكا"، على هامش بروتوكول التعاون الموقع بينهما، فى حضور اللواء على درويش المدير التنفيذى لاستاد القاهرة.

 

 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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