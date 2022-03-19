وزيرة التضامن تعلن غدا أسماء الفائزات فى مسابقة الأم المثالية 2022

تعقد الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي غدا الأحد، مؤتمرا صحفيا لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2022 على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك وفقا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية، المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، حيث قامت كل لجنة فرعية بالمحافظة، بمراجعة أوراق المتقدمات للمسابقة ممن انطبقت عليهن شروط الترشح، للمفاضلة بينهن واختيار متقدمتين من كل محافظة، وإرسالها للجنة العليا في وزارة التضامن بالقاهرة، والتى بدورها تحدد المتسابقة الفائرة على مستوى المحافظة والأم المثالية على مستوى الجمهورية.

وتضمنت شروط اختيار الأم المثالية لهذا العام، ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء فقط، واستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسي مطروح والبحر الأحمر وأسوان، وبحد أقصي 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل علي مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ويستثني الابن المعاق ذهنيًا وغير القابل للتعلم.

ويأتي ذلك في الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن من ضمن لفئات المكرمة للأم المثالية هذا العام أم متطوعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهي من الفئات التي تم استحداثها في مسابقة هذا العام ، كما سيتم تكريم الأسرة البديلة والأم من ذوي الاحتياجات الخاصة والأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والأم الحاصلة علي مشروع للتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلي أم شهيد من القوات المسلحة وكذلك الشرطة ، وأما عن الأم للأسرة الكافلة من الأطفال "كريمي النسب" ، فقد استلزم إضافة لكل ما سبق أن يكون الابن البديل قد حصل علي مؤهل جامعي ونال من عطاء الحب والاهتمام القدر المناسب الذي أتاح له حياة نفسية و اجتماعية سليمة ، وأما عن الأم البديلة بأحد دور الرعاية فقد استلزم أن يكون الابن البديل بالدار قد حصل علي مؤهل علمي مناسب و ألا يقل عمر الأم عن 45 عامًا وأن تكون حاصلة علي مؤهل علمي مناسب وألا تقل فترة عمل الأم بالمؤسسة عن 15 عاما.