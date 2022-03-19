الرئيس السيسى يوجه بالتركيز على امتلاك قدرة توطين التكنولوجيا بقطاع التشييد

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه بالتركيز على امتلاك القدرة بتوطين الصناعة والتكنولوجيا الخاصة بقطاع التشييد والبنية الاساسية، لمًا لذلك من مردود مباشر على معدلات التنفيذ ودعم عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة، فضلًا عن ترشيد الاستيراد، وذلك بمشاركة مجتمع رجال الأعمال فى قطاعات التنمية المختلفة.

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