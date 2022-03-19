وزير الإسكان: العاصمة الإدارية الخطوة الأولى لتنمية سيناء

جدة - نرمين السيد - قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، اليوم السبت، إن العاصمة الإدارية تعد الخطوة الأولى لتنمية سيناء "لأننا نقوم بنقل كتل سكانية ناحية الشرق"، مضيفا أن تنمية طريق السويس والانتقال نحو الشرق يستهدف مد زحف العمران والتنمية إلى سيناء.





جاء ذلك فى كلمته، اليوم السبت، خلال فعاليات المنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن فى ندوة تحت عنوان "الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت"، وذلك بمشاركة وزيرة الصناعة نيفين جامع والدكتور أحمد كمال نائب وزير التخطيط لفيف من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وأشار الوزير إلى أن الدولة لديها خطط متكاملة المعالم من أجل النجاح، حيث إنها لا تعرف طريق الفشل، مؤكدا أن جهود الدولة تستهدف مراعاة حقوق الأجيال القادمة، حيث إن الدولة تبنى مناطق عمرانية من أجل حياة أفضل للمواطنين، فضلا عن خلق فرص عمل.

وأكد أن هذا العمران هو أمل مصر لاستيعاب الزيادة السكانية وتحفيز الكتل السكانية للانتقال من مكان لآخر وهذا عمران مستدام، لافتا إلى أنه فى الوقت الذى تبنى فيه الدولة عاصمة إدارية جديدة يتم تطوير العاصمة الحالية "القاهرة" من خلال برامج وجدول زمنى للتطوير، فالجمهورية الجديدة ليست كيانا هلاميا ولكنها كيان حقيقى له ملامح وهو إيجاد فرص حقيقية للتنمية.

وأشار إلى مشروعات تطوير ماسبيرو ومجرى العيون، حيث أنه لا صحة بأنه يتم إهمال القاهرة، منوها بأن القاهرة هى التراث والتاريخ والحضارة والعاصمة الإدارية هى عاصمة المال والأعمال والحكم، منوها بأن القاهرة مكدسة ونسعى لفك هذا التكدس وتسهيل الحركة على المواطنين والموظفين.

وتابع: إن الدولة تواجه أى خلل ترصده فى التنمية، كما تواجه الخلل فى التوازن بين الريف والحضر لأن طغيان أحدهما على الأخر له مدلول اقتصادى، وينعكس على الأنشطة الاقتصادية، موضحا أن الدولة ترفض تحول كافة المجتمعات المستهلكة بدلا من أن تكون منتجة، موضحا حرص الدولة على الاهتمام بتدعيم المجتمعات المنتجة.

وأكد الوزير أن سهولة حركة الأموال والاستثمارات ورأس المال هو المفهوم الحقيقى للتنمية الذى تقوم به الدولة المصرية، منوها بأن مفهوم التنمية هو دخول المال والأعمال بسهولة ويسر ولا يوجد قيود على حركة الأموال ولا الجنسيات.