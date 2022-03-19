على جمعة: الشريعة الإسلامية دعت إلى التنمية والاستدامة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الشريعة الإسلامية دعت إلى التنمية والاستدامة، من خلال إعلاء قيم الجدية التى من أهم عناصرها الحفاظ على الوقت، والانشغال بما هو مفيد، مؤكدا أن الأمة التى تحافظ على وقتها تكون آخذة بنصيب من الجدية.





وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، خلال كلمته اليوم بالمؤتمر العلمى الثالث لكلية أصول الدين جامعة الأزهر والذى عقد اليوم ويختتم أعماله غدا الأحد، أن العلم والإتقان فى العمل والديمومة والجماعية من أهم عناصر الجدية التى تؤدى إلى النماء والازدهار، مؤكدا أن العلم هو مفتاح بناء الحضارات، ومفتاح المشاركة الإنسانية للحضارة العالمية، التى أسسها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتنظم كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، اليوم السبت، مؤتمرها العلمى الدولى الثالث، بمركز الأزهر للمؤتمرات، تحت عنوان "التنمية المستدامة فى الفكر الاسلامى"، وذلك لمناقشة مدى اهتمام الشريعة الإسلامية بالتنمية المستدامة، من خلال استعراض جوانبها المشرقة التى حث عليها الإسلام، والكشف عن المشكلات التى تعوق جهود التنمية، بجانب الاستفادة من إسهامات المؤسسات الدينية وجهود علماء الفكر الإسلامى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة،بهدف طرح الحلول المناسبة لها فى ضوء الشريعة الإسلامية.

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