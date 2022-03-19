وزيرة الصناعة: وضعنا مجموعة من المبادرات لشرعنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن الحكومة قدمت مجموعة من المبادرات والإجراءات التى تساهم فى شرعنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن هذه المشروعات.





جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لندوة بعنوان "الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت"، اليوم السبت، بمشاركة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار ووزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع وأحمد كمال نائب وزيرة التخطيط ولفيف من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إن الرئيس السيسى شدد على ضرورة توفيق أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشرعنتها وجعلها جزءًا أصيلًا من الاقتصاد الرسمى إيمانًا بدورها فى تحقيق النمو الاقتصادى.

وأضافت الدكتورة نيفين جامع، أن مصر لديها فرص تصديرية ونسعى لفتح أسواق فى الخارج، مستطردة: "لدينا خطة لوصول معدلات التصدير إلى 100 مليار دولار ونأمل أن يتجاوز العالم الأزمة الروسية الأوكرانية لتحقيق الأهداف، ولدينا مخزون من السلع الاستراتيجية، واتخذنا إجراءات وقرارات للحفاظ على هذا المخزون".

وأشارت إلى أن قرار الإحجام عن تصدير بعض السلع لفترة يستهدف الحفاظ على السلع الاستراتيجية، مؤكدة أن هناك هدفًا للاستفادة من الإجراءات التى اتخذناها لتحقيق المصلحة العليا للدولة.

واستعرضت وزيرة التجارة والصناعة الإجراءات التى اتخذتها الدولة من أجل تمكين الصناعة المصرية، لافتة إلى إنشاء مجلس أعلى للصادرات لأهمية هذا الملف برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى وعضوية كافة الوزارات المعنية.

وقالت الوزيرة: "نفخر بالمنتج المصرى ولا بد من دعم شعار (صنع فى مصر)، وهناك توجيه من رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى بتشكيل لجنة بمشاركة القطاع الخاص والهيئات المتداخلة؛ مثل وزارت المالية وهيئة الاستثمار، ولدينا ما يقرب من 100 إجراء تحفيزى لدعم الصناعة ما بين إجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل".