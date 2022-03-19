/686757/خاص-لا-صحة-لحجز-مرتضى-منصور-في-قسم-العجوزة-بسبب-دعوى-الخطيب

تداولت أنباء منذ صباح اليوم السبت بحجز مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في قسم العجوزة، على أثر الدعوى التي رفعها ضده محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتهمة السب والقذف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

دوت الخليج يكشف حقيقة حجز مرتضى منصور

وكشف مصدر مقرب من مرتضى منصور بأن محكمة جنح العجوزة قررت اليوم السبت حجز دعوى اتهام رئيس نادي الزمالك، بسب وقذف محمود الخطيب ليوم ٢٦ مارس من الشهر الحالي ليتم بشكل رسمي تأجيل نطق الحكم.

وأكد أن لا صحة لخبر حجز مرتضى منصور في قسم العجوزة، وأن كل تلك الشائعات مغرضه لهز وزعزعة إستقرار نادي الزمالك.

وكانت خرجت أنباء بأنه تم الحجز على مرتضى منصور في قسم العجوز، قبل أن يتم نفي الخبر من مصدر مقرب من رئيس نادي الزمالك.

طارق حامد يعود للمشاركة مع الزمالك بعد غياب 88 يوم

وعاد طارق حامد للمشاكة مرة أخرى مع الزمالك بعد غياب 88 يوم بسبب الإصابة.

وشارك طارق حامد أمام بترو أتليتكو بعدما دخل بديلاً لمحمد أشرف روقا في الدقيقة 62، ليسجل أول حضور له منذ 88 يوم.

وكان يعاني طارق حامد من إصابة قوية في الركية غاب على أثارها عن الزمالك في المباريات السابقة.

ويعد طارق حامد من أفضل اللاعبين داخل نادي الزمالك، حيث أعتمد عليه جميع المدربين السابقين للقلعة البيضاء، وقطعة لا غنى عنها في وسط الفريق الأبيض

وودع الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي بعدما خحسر اللقاتء الماضي أمام الوداد، في المقابل حقق بترو أتليتنكو الفوز على ساجرادا ليتأهل بجانب الوداد قبل النهاية بجولتين.

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المشكلة اليوم كانت في إنهاء الهجمات، وهذا ما وضح للجميع، كنا نصل للمرمى ولكن يوجد مشكلة أمام المرمى سنقوم بحلها خلال الفترة القادمة".

وأضاف: "هذه هي النتيجة في الاخير، وأشتغلت مع اللاعبين بعد الخسارة في الأسبوع الماضي، عملنا خلال أسبوع وحاولنا تطبيق ما تدربنا عليه ووصلنا لتنفيذ عدة تعليمات التي قُمت بتديب اللاعبين عليها".