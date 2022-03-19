«ولد ليستمر لسنوات».. آنس الفقي يشيد ببرنامج الدوم

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أشاد وزير الإعلام الأسبق آنس الفقي ببرنامج «الدوم»، الذي يجمع عدد من المواهب الشابة في التقديم التليفزيوني والتمثيل والغناء، ويذاع في يومي الخميس والجمعة مع كل أسبوع عبر قناة أون.

دوت الخليج يرصد تعليق وزير الإعلام الاسبق آنس الفقي على برنامج الدوم

كتب وزير الإعلام الأسبق آنس الفقي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «نجح الإعلام المصري أن يقدم برنامجا متميزا ينافس ويفوق الفورمات العالمية في اكتشاف المواهب من كل ربوع مصر الثرية بالمواهب، برنامج يكتشف كنوز المحروسة من كل أرجائها ويضعها على بداية طريق الاحتراف في قالب عالمي تتوافر فيه كل عناصر التقنية والإبهار».

وتابع: «مع الوصول للمرحلة النهائية بدأ يراودني الشعور أنه لا بد وأن يفسح البرنامج المجال لعدد أكبر من الفائزين فكم الموهوبين، الذين تأهلوا للنهائي يفوق التوقعات ويسمح بمزيد من فرص الفوز بالجوائز لتصبح فائزين في مجال الغناء أصوات الفتيات وفائزين لأصوات الشباب وكذلك في التمثيل، أما في مجال التقديم الإعلامي اعتقد أنه يجب التفرقة بين الإذاعيين والتلفزيونيين فهناك مواهب صوتية تتميز بالأداء الصوتي الإذاعي، ولكنها تفتقد بعض من مقومات الظهور على الشاشة».

واختتم آنس الفقي حديثه، قاىلا: «في المجمل نحن أمام برنامج مبهر ولد ليستمر لسنوات، فمصر غنية بمواهبها الشابة التي تستحق تقديمها بهذا القدر من الإتقان والحرفية والإبهار، تحية للمبادرة وللقائمين على هذا العمل الراقي المتميز».

برنامج الدوم

الجدير بالذكر أنه كانت بداية برنامج «الدوم» كانت يوم الجمعة الموافق 11 من شهر فبراير الجاري، ويعتبر الدوم أضخم برنامج لاكتشاف المواهب الفنية المصرية في مجالات متعددة، وأعلن عدد من النجوم حضورهم في الحلقة الأولى من خلال حسباتهم الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

كما حضر الحفل الإفتتاحي لبرنامج الدوم عدد كبير من النجوم المصريين، وهم في سعادة عارمة مما تقدمه مصر من مواهب شابة في مجالات التمثيل والغناء وغيرهما.

ويذاع برنامج الدوم في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا على قناة ON، وتمنح مسابقة برنامج "الدوم" فرصة لموهبة واحدة من كل فئة الفوز بالمفتاح الذهبي، للتأهل فورًا للمرحلة الثالثة من البرنامج.