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النائب علاء عابد مشاركا بالمنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن:"نحن فى عصر الافتتاحات اليومية للمشروعات وليس وضع حجر الأساس"

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محمود فايد 0 تبليغ

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/686755/النائب-علاء-عابد-مشاركا-بالمنتدى-البرلمانى-لحزب-مستقبل-وطننحن-فى-عصر-الافتتاحات-اليومية-للمشروعات-وليس-وضع-حجر-الأساس

شارك النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بفعاليات الجلسة الثالة للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، والتى جاءت بعنوان"الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت.

دوت الخليج

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جاء ذلك فى فعاليات اليوم الثالث للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، بحضور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ونفين جامع، وزيرة الصناعة ، أحمد كمال، نائب وزير التخطيط، النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النوابـ،  والنائب محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب  الحرية.

النائب علاء عابد مشاركا بالمنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن:"نحن فى عصر الافتتاحات اليومية للمشروعات وليست وضع حجر الأساس"

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وأبدى النائب علاء عابد تساؤلاته بشأن ما ردده البعض فى أوقات سابقه بأنه لافائدة من العاصمة الإدارية  والمدن الجديدة، مؤكدا  الجميع يرى الآن صدق  رؤية القيادة السياسية المصرية وأهمية الإمتداد العمرانى، وبناء المحاور الجديدة والطرق الجديدة، مشيرا إلى أن كل هذه الجهود كانت من واقع مشروعات تنمية وليس وضع حجر أساس مثل الماضى، موجها التحية لكافة أعضاء حزب مستقبل وطن على المنتدى البرلمانى الثانى  لحزب مستقبل  الذين تركوا كل أعمالهم من أجل الوقوف خلف الدولة المصرية ومساندة جهود الحكومة للتنمية الحقيقة، كما وجه الشكر والتحية للنائب أشرف رشاد على جهوده فى نجاح هذا المنتدى والحضور المميز من الحكومة.

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و اضاف " نحمد الله ان الدولة المصرية  تعيش حالة من الاستقرار بفضل القيادة الحالية و نقدم التحية للرئيس القائد عبد الفتاح السيسي و لرؤية ٢٠٣٠ التي قادتنا بهذه الانجازات " و أشاد  النائب علاء عابد،  بالانجازات التي قامت بها الدولة المصرية في كافة القطاعات بما في ذلك قطاع الطرق و الكباري و الاسكان و غيرها مستطردا " الانجازات التي شهدتها مصر لم تشهدها منذ عصر النهضة في عهد محمد علي و لفت الي ان التعاون بين السلطتين التشريعية و التنفيذية قادت مصر لمزيد من الانجازات في كافة المجالات.

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النائب علاء عابد مشاركا بالمنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن:"نحن فى عصر الافتتاحات اليومية للمشروعات وليست وضع حجر الأساس"

وواصل المنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن،أعماله لليوم الثالث  بمناقشات موسعة حول الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت بحضور وزراء الإسكان د.عاصم الجزار، ونفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ود.أحمد كمال، نائب وزير التخطيط، حيث ستكون استعراض للجهود على التى تمت على مدار الفترة الماضية من أجل بناء ملامح الجمهورية الجديدة ونتائج إنجازاتها على أرض الواقع.

 

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وشارك بالكلمات الافتتاحية للجلسة النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب عماد سعد حمودة، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النوابـ،  والنائب محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب  الحرية.

يأتى اليوم الثالث بعدما شهدت الأيام الأولى والثانى حضور المستشار علاء فؤاد، وزير المالجالس النيابية نائبا عن رئيس مجلس الوزراء بالجلسة الافتتاحية حيث آليات التواصل مابين الحكومة واعضاء غرفتى النواب والشيوخ، وأيضا اليوم الثانى الخميس والذى شهدت مناقشات موسعة حول التحديات التى واجهت الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية وجهود مواجهتها على أرض الواقع فى ضوء حرب أوكرانيا وروسيا وزيادة التضخم العالمى وزيادة الأسعار، وذلك بحضور نائب وزير المالية  أحمد كوجك، ووزير الزراعة السيد القصير.

الجزء الأول من اليوم الثانى كان بمشاركة د. أحمد كوجك، والذى  استعرض ملامح الموازنة الجديدة مؤكدة على أنه رغم كل التحديات إلا أن الموازنة ستكون على قدر الطموح، حيث توفير كافة  مستلزمات وموارد حياة كريمة، وأيضا إقرار التعينات الجديدة فى التربية والتعليم  لسد العجز، متطرقا إلى جهود  التطوير نحو الميكنة والتحول الرقمى بقطاع الضرائب ودعم الصناعة بحوافز مختلفة وفعالة، حيث استعرض نائب الوزير وتمت مواجهته بتعقيبات من الأعضاء والحضور والتى تطرقت  إلى رسائل الإطمئنان على وضع المواطن ومطالبه فى الموازنة الجديدة.

الجزء الثانى كان بحضور وزير الزراعة  السيد القصير والذى تطرق لكل جهود التنمية الزراعية والتغلب على إشكاليات الماضى والتأكيد على حلول أزمة الأسمدة والرى الحديث المطور لصالح الفلاح والاستراتيجيات الخاصة باحتياطى القمح وتوريده لصالح الحكومة خاصة فى ضوء تداعيات الأزمة الحالية لحرب أوكرانيا وروسيا، حيث تمت مواجهته بالعديد من التساؤلات الخاصة بالفلاح المصرى ومطالبه ودعمه  فيما أكد على أن المسئولية مشتركة ولابد من التكاتف من أجل تحقيق مصالح الفلاح مع ضرورة توعيته بتوريد القمح لصالح الحكومة هذا العام مع حافز الرئيس الجديد والذى وصل لنحو 165 جنيه.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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