السيسي يتابع جهود تطوير مطارات جنوب سيناء

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي علي جهود تطوير المطارات في محافظة جنوب سيناء، خاصةً مطارات شرم والشيخ والطور وسانت كاترين، إلى جانب مطار الغردقة، فضلاً عن تطوير المداخل والطرق والمحاور بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية للمدينة بكافة جوانبها ومكوناتها استعداداً لاستضافتها لقمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ COP27 في شهر نوفمبر المقبل.

واجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح خالد فوزي مدير إدارة المساحة بالقوات المسلحة، واللواء شريف مازق مساعد رئيس الهيئة الهندسية للبحوث والتطوير، واللواء تامر مختار مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات الجوية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع "إبداع" للرخام.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.